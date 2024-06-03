Trump'tan hapis tehdidi: "Amerikan halkı için kırılma noktası olur"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, hapse gönderilmesinin bir "kırılma noktası" olacağını öne sürdü. Alacağı ceaya razı olduğunu belirten Trump, destekçilerinin bunu "iyi karşılayacağından" emin olmadığını söyledi. Bu tehdit, 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimleri sırasında gerçekleşebilecek siyasi şiddet endişelerinin artmasına neden oldu.

Trump'tan hapis tehdidi: "Amerikan halkı için kırılma noktası olur"

Eski Başkanı , hüküm giyen ilk ABD başkanı olmasının ardından Fox News'e konuştu.

Yayınlanan röportajda Trump, sus payı davasında suçlu bulunmasının ardından mahkemece uygun görülecek hapis veya ev hapsi olasılığını kabul etti.

Trump, "Cezama razıyım" dedi ancak halkın bunu "iyi karşılayacağından" emin olmadığını da sözlerine ekledi.

Hapis cezası hakkında, "Halkın bunu kabullenmesinin zor olacağını düşünüyorum. Belli bir noktada bir kırılma noktası yaşanabilir" diye konuştu.

Trump'ın "sus payı" davası: Başroldeki isim ilk kez konuştu

Trump'ın "sus payı" davası: Başroldeki isim ilk kez konuştu

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SEÇİM ÖNCESİNDE HUZURSUZLUK ENDİŞESİ

Trump'ın "kırılma noktası" tehdidi, kasım ayında yapılacak seçimler yaklaşırken huzursuzluk ve siyasi taciz olasılığına karşı endişeleri artırdı.

Trump seçimlerde hüküm giymiş bir suçlu olarak yarışacak. Başkan Joe Biden'a yenilmesi durumunda sonucu kabul etmeyi defalarca reddetti.

Eski ABD Başkanı Trump, "Sus payı" davasında suçlu bulundu

Eski ABD Başkanı Trump, "Sus payı" davasında suçlu bulundu

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TRUMP'IN "SUS PAYI" DAVASI

Eski Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı , altı haftadır devam eden "sus payı" davasında suçlu bulunmuştu.

Mahkemenin 12 kişilik jüri heyeti, Trump'ın, hakkındaki 34 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar vermişti.

Trump'ın suçlu bulunmasının ardından sessizliğini bozan Stormy Daniels, eski başkanın hapse atılması gerektiğini söylemişti.

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