Trump'tan hapis tehdidi: "Amerikan halkı için kırılma noktası olur"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, hüküm giyen ilk ABD başkanı olmasının ardından Fox News'e konuştu.



Yayınlanan röportajda Trump, sus payı davasında suçlu bulunmasının ardından mahkemece uygun görülecek hapis veya ev hapsi olasılığını kabul etti.



Trump, "Cezama razıyım" dedi ancak halkın bunu "iyi karşılayacağından" emin olmadığını da sözlerine ekledi.



Hapis cezası hakkında, "Halkın bunu kabullenmesinin zor olacağını düşünüyorum. Belli bir noktada bir kırılma noktası yaşanabilir" diye konuştu.