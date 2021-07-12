Türk anne ABD'de ölü bulundu

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Yasemin Uyar isimli Türk vatandaşı ölü bulundu.

Aile tarafından yapılan açıklamada, kayıp Yasemin Uyar'ın cesedinin Tennessee'de bulunduğu bildirildi.

24 yaşındaki Uyar'ın oğlu Sebastian Rios'u Cuma günü kreşe bırakmadığı, bunun üzerine 'Amber alarmı' vererek aramaların sıklaştırıldığı belirtildi.

ÇOCUK BABASININ YANINDA BULUNDU

"Çocuk kaçırma acil durum uyarısı" olarak da bilinen Amber alarmı sonrası babasının Tyler Rios yanında bulunan çocuk, Tennessee'deki bir aile üyesinin evinde sağlıklı bir şekilde tespit edildi.

Polis ekipleri, Yasemin Uyar'ın cesedi ormanlık alanda tespit edildiği açıklandı.

ÇOCUĞUN BABASI GÖZALTINDA

Tennessee'de polis tarafından gözaltında bulunan baba Tyler Rios'un oğlunu kaçırdığı suçu sebebiyle gözaltında tutulduğu, ek olarak Yasemin Uyar'ın hayatını kaybetmesinden dolayı soruşturma altında olduğu aktarıldı.