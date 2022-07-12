Türk ve Rus heyetleri yarın İstanbul'da bir araya gelecek

SON DAKİKA HABERİ: Reuters'ın Rus haber Ajansı Ifax'tan aktardığına göre, Rus ve Türk heyetleri arasındaki Ukrayna'nın tahıl ihracatına ilişkin toplantı yarın İstanbul'da yapılacak. Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM), tahıl konusundaki istişarelerde Rusya ve Türkiye'ye katılacak.

Haberler 12.07.2022 - 12:33

Türk ve Rus heyetleri yarın İstanbul'da bir araya gelecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de tahıl koridoru açıklaması

Lavrov: Ukrayna ve Türkiye ile tahıl konusunda müzakere etmeye hazırız

Lavrov: Ukrayna ve Türkiye ile tahıl konusunda müzakere etmeye hazırız

Son dakika haberi! Ifax'ın Rusya Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre Karadeniz'de tahıl koridorun için görüşmeler yarın İstanbul'da yapılacak. Türk ve Rus heyetlerinin önceülüğündeki görüşmeye BM ve Ukrayna da katılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HAREKETE GEÇME ZAMANI GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmüştü.  Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler’in Karadeniz’de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planıyla ilgili olarak harekete geçme zamanının geldiğini belirtti.

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