Türk ve Rus heyetleri yarın İstanbul'da bir araya gelecek

Son dakika haberi! Ifax'ın Rusya Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre Karadeniz'de tahıl koridorun için görüşmeler yarın İstanbul'da yapılacak. Türk ve Rus heyetlerinin önceülüğündeki görüşmeye BM ve Ukrayna da katılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HAREKETE GEÇME ZAMANI GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler’in Karadeniz’de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planıyla ilgili olarak harekete geçme zamanının geldiğini belirtti.

UKRAYNA, RUSYA'YA AİT MÜHİMMAT DEPOSUNU VURDU