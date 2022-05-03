Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde üçüncü görüşme

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bugün önemli bir toplantı vardı.



Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcileri, üçüncü kez bir araya geldi.



Görüşmelerde Türkiye'yi eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Ermenistan'ı ise Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan temsil etti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

4 saat süren toplantının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin samimi ve yapıcı bir havada gerçekleştiği vurgulandı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



''Özel temsilciler, iki ülke arasında bu süreç yoluyla tam normalleşmenin sağlanmasına yönelik daha önce ilan edilen hedefi teyit etmişlerdir. Bu kapsamda, somut görüşleri hakkında samimi ve yapıcı görüş alışverişinde bulunmuşlar ve bu yönde somut ilerleme için atılabilecek olası adımları ele almışlardır. Özel temsilciler, süreci ön koşulsuz olarak sürdürmeye yönelik uzlaşılarını tekrarlamışlardır.''

İLK GÖRÜŞME MOSKOVA'DA YAPILMIŞTI

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme görüşmelerinin ilki 14 Ocak'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşmişti.



Bu görüşmede Ermenistan ile Türkiye arasında 2020'de sona eren uçuşların yeniden başlamasına karar verilmişti ve şubat ayında karşılıklı uçuşlar başlamıştı.



Özel temsilciler ikinci görüşmeyi ise 24 Şubat’ta yine Viyana’da yapmıştı.



Bu süreçte Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan 11-13 Mart’ta Antalya’da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’na katılmıştı.

İlk iki turda olumlu geçtiğini belirtilen görüşmelerin, ön koşulsuz olarak devam ettirileceği bildirilmişti.