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Türkiye, New Jersey Eyaleti Milli Muhafızları'nın, Rum Yönetimi ile anlaşma imzalamasını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin New Jersey Eyaleti Milli Muhafızları'nın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile anlaşma imzalamasını kınadı.

Türkiye, New Jersey Eyaleti Milli Muhafızları'nın, Rum Yönetimi ile anlaşma imzalamasını kınadı
Güney Kıbrıs'ta Türk bayrağına saygısızlık
Güney Kıbrıs'ta Türk bayrağına saygısızlık Haberi Görüntüle

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"GKRY’nin geçtiğimiz Ekim ayında ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil edilmesinin ardından, bu defa da New Jersey Eyaleti Milli Muhafızlarının sözkonusu program çerçevesinde GKRY Savunma Bakanlığı ile anlaşma imzalamasını kınıyoruz.

Konu hakkında KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı destekliyoruz.

ABD'Yİ POLİTİKASINI GÖZDEN GEÇİRMEYE DAVET EDİYORUZ

ABD, 2022 yılında GKRY’ne yönelik silah ambargosunu kaldırarak Adası’ndaki dengeyi Kıbrıs Türklerinin hilafına bozmuştur. Bu son adımlar da Rum tarafını silahlanmaya teşvik etmektedir.

ABD’yi, bölgenin istikrarına hiçbir şekilde hizmet etmeyen bu politikasını gözden geçirmeye ve Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümüne katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Anavatan ve garantör Türkiye’nin bulunduğu yerde Kıbrıs Türküne asla el uzanamayacağı gerçeğinin Kıbrıs Rum tarafınca idrak edilmesini umuyor, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini temin edecek her türlü adımı atmayı sürdüreceğimizi vurguluyoruz."

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