Avrupa Parlamentosu'nun en büyük ikinci grubu olan sosyal demokratlara üye olan Sanchez amor'un Türkiye raportörlüğü görevini üstlenmesi öngörülüyor. Kati Piri'nin aksine Amor, Türkiye ile diyaloğun devam etmesiden yana.
Türkiye'nin AB üyeliğini prensipte destekleyen Sanchez Amor, Türkiye'nin stratejik konumuyla AB için büyük bir katma değer olduğu düşüncesinde.
Ankara, Avrupa Parlamentosu nezdinde diplomatik girişimde bulunarak Katı Piri'nin Türkiye Raportörü olması halinde Ankara - Brüksel ilişkilerinin kopma noktasına gelebileceği uyarısını yaptı.
Bu arada Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu yeni adayı Oliver Varheyli oldu. Macar Başbakanı Victor Orba'nın adayı Lazlo Trocsanyi, Avrupa Parlamentosu tarafından çıkar çatışması gerekçesiyle reddedilmişti.