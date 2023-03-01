Twitter, ABD'li Senatör Mike Lee'nin hesabını askıya aldı

Twitter, Lee'nin 697 bin takipçisi olan resmi hesabına karşın 71 bin 500 takipçisinin bulunduğu kişisel hesabının neden askıya alındığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.



JAPONYA'DA TUTUKLU ABD ASKERİNİN BIRAKILMASINI İSTEMİŞTİ



Senatör Lee, iki gün önce kişisel hesabından yaptığı paylaşımda Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun hesabını etiketleyerek, Japonya'da tutuklu ABD askeri Ridge Alkonis'in serbest bırakılmasını talep etmişti.



Lee, "Lütfen Teğmen Ridge Alkonis'i 48 saat içinde ABD Donanmasının gözetimine iade edin. Bunu yaparsanız, bu talihsiz olayı tamamen unutmaya hazırım. Yapmazsanız SOFA (Kuvvetler Anlaşması Statüsü) hakkında hoşunuza gitmeyecek uzun bir sohbet dizisi yapacağız." demişti.



Japonya'daki Yokosuka Deniz Üssü'nde görevli olan Ridge Alkonis'in, Fuji Dağı bölgesinde kullandığı araç, 29 Mayıs 2021'de bir restoranın otoparkına girmiş ve park edilmiş haldeki çok sayıda araca ve yayaya çarpmıştı. Kaza sonucu biri 85 diğer 54 yaşında olmak üzere iki Japon hayatını kaybetmişti.



Alkonis, ölümcül bir trafik kazasına neden olduğu gerekçesiyle Japon mahkemesince 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



Ailesi, direksiyon başında bilincini kaybettiği için "önlenemez bir kaza" yaptığını iddia ettikleri Alkonis'in adil yargılanmadığını iddia ediyor. Japon yetkililer ise Alkonis'in direksiyon başında uyuya kaldığını ve kendisine verilen cezanın benzer suçlar işleyenlere verilenlerle uyumlu olduğunu belirtiyor.