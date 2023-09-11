Uçağı bozulan Trudeau G20 sonrası Hindistan'dan ayrılamadı

Kanada'nın CTV'si uçağın bir Airbus olduğunu ve ne zaman geri dönebileceğinin belli olmadığını belirterek, bunun sorun yaşadığı "ilk sefer olmadığını" ekledi.



Trudeau, son aylarda uçak sorunları nedeniyle mağdur olan tek dünya figürü değil. Ağustos ayında, Almanya dışişleri bakanı Annalena Baerbock, hükümet uçağında yaşanan bir sorun yüzünden iki kez Abu Dabi'ye dönmek zorunda kaldıktan sonra Okyanusya gezisinden vazgeçmek zorunda kalmıştı