Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Kırım’ı geri alarak barışı yeniden tesis edeceğiz

Zelenski, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın 9 yıl önce Kırım'ın ilhak sürecini başlatmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.
9 years ago, Russian aggression began in Crimea. By returning Crimea, we will restore peace.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2023
This is our land. Our people. Our history. We will return the Ukrainian flag to every corner of Ukraine.
Qırım serbest olacaq!
🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/jdInUhcutm
Volodimir Zelenski, "Rus saldırganlığı 9 sene önce Kırım’dan başladı. Kırım’ı geri alarak barışı yeniden tesis edeceğiz. Bu bizim toprağımız. Bizim insanlarımız. Ukrayna bayrağını Ukrayna’nın her köşesine geri getireceğiz. Kırım özgür olacak." ifadelerini kullandı.