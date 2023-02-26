Bayraktar TB2 drone'larına övgü: 3 silah Rusya-Ukrayna savaşının seyrini nasıl değiştirdi?

Geçtiğimiz Temmuz ayında Rus muhabir Roman Sapenkov, Moskova güçlerinin o dönemde işgal ettiği Kherson havaalanındaki bir Rus üssüne yapılan HIMARS saldırısına tanık olduğunu belirterek, "Beş ya da altı roketin, neredeyse bir kuruşun üzerine düşmesi beni çok etkiledi" diye yazmıştı. İsrail Savunma Kuvvetleri Komuta ve Kurmay Koleji'nde profesör olan Yagil Henkin ise ABD Deniz Piyadeleri Üniversitesi Yayınları için HIMARS'ın iki önemli etkisi olduğunu açıkladı.