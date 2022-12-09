Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ukrayna limanlarının yalnızca yüzde 50'si kullanılıyor

SON DAKİKA HABERİ: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı TRT World Forum 2022'de açıklamalarda bulundu. Zelenski, Ukrayna limanlarının yalnızca yüzde 50'sinin kullanıldığını belirterek, Rusya'yı tüm dünyaya gıda şantajı yapmakla suçladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ukrayna limanlarının yalnızca yüzde 50'si kullanılıyor

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Son dakika haberi! Zelenski'nin açıklamalarından satır başları;

"Ukrayna limanlarının kapasitesinin yalnızca yüzde 50'si kullanıyor. Bugün itibariyle 80'den fazla gemi beklemede. Bu da demek mi yüz binlerce insan sofrasında tahıl bulamıyor. Rusya tüm dünyaya gıda şantajı yapıyor.

Biz öncellikle Mykoloiv bölgesinde güvenliği sağlamamız gerekiyor. Biz bu mekanizmayı hayata geçirebilirsek, Ukrayna barış formülünün de bir kısmını hayata geçirebiliriz. 

Ukrayna barış formülü tamamen gerçekçi değil. Mayıs ayında tahıl koridoru kapsamında tahıl ihracatını başlatmak kadar gerçekçi gelmese de bunu yapabiliriz.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tahıl koridorundaki katkılarından dolayı çok teşekkür ederim.

Yaşasın Ukrayna!"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ukrayna limanlarının yalnızca yüzde 50'si kullanılıyor - 1

TAHIL KORİDORU İLE ŞİMDİYE KADAR 13 MİLYON TONDAN FAZLA TAHIL TAŞINDI

Diğer taraftan, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan "gıda krizi" riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan "tahıl koridoru"ndan bugüne kadar 524 gemi ile 13 milyon tondan fazla tahıl taşındı.

Milli Savunma Bakanlığının yazılı açıklamasında, Ukrayna'dan ilk geminin 1 Ağustos 2022'de mısır yüklü olarak hareket ettiği anımsatıldı.

Açıklamada, bugüne kadar 520 geminin sevkiyat için Ukrayna'ya gittiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"524 gemi de Ukrayna'dan tahıl yüklü olarak çıkış yaptı. Bu gemilerle 13 milyon tondan fazla tahıl taşındı. Gemilerle mısır, buğday, ayçiçeği küspesi, ayçiçek yağı, şeker pancarı, soya, bezelye ve arpa gibi gıdalar sevk edildi."

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