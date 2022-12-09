Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ukrayna limanlarının yalnızca yüzde 50'si kullanılıyor

Son dakika haberi! Zelenski'nin açıklamalarından satır başları;

"Ukrayna limanlarının kapasitesinin yalnızca yüzde 50'si kullanıyor. Bugün itibariyle 80'den fazla gemi beklemede. Bu da demek mi yüz binlerce insan sofrasında tahıl bulamıyor. Rusya tüm dünyaya gıda şantajı yapıyor.

Biz öncellikle Mykoloiv bölgesinde güvenliği sağlamamız gerekiyor. Biz bu mekanizmayı hayata geçirebilirsek, Ukrayna barış formülünün de bir kısmını hayata geçirebiliriz.

Ukrayna barış formülü tamamen gerçekçi değil. Mayıs ayında tahıl koridoru kapsamında tahıl ihracatını başlatmak kadar gerçekçi gelmese de bunu yapabiliriz.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tahıl koridorundaki katkılarından dolayı çok teşekkür ederim.

Yaşasın Ukrayna!"



TAHIL KORİDORU İLE ŞİMDİYE KADAR 13 MİLYON TONDAN FAZLA TAHIL TAŞINDI



Diğer taraftan, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan "gıda krizi" riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan "tahıl koridoru"ndan bugüne kadar 524 gemi ile 13 milyon tondan fazla tahıl taşındı.



Milli Savunma Bakanlığının yazılı açıklamasında, Ukrayna'dan ilk geminin 1 Ağustos 2022'de mısır yüklü olarak hareket ettiği anımsatıldı.



Açıklamada, bugüne kadar 520 geminin sevkiyat için Ukrayna'ya gittiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:



"524 gemi de Ukrayna'dan tahıl yüklü olarak çıkış yaptı. Bu gemilerle 13 milyon tondan fazla tahıl taşındı. Gemilerle mısır, buğday, ayçiçeği küspesi, ayçiçek yağı, şeker pancarı, soya, bezelye ve arpa gibi gıdalar sevk edildi."