Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bugün İstanbul'a bir ziyaret gerçekleştirerek Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.



Erdoğan ve Zelenski'nin baş başa ve heyetler arası görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler, 17 Temmuz'da sona erecek olan Karadeniz tahıl anlaşması ve Karadeniz bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması gibi bölgesel ve uluslararası konuları ele alması bekleniyor.



Bir yıl önce Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna, Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ardından durdurulan Ukrayna'nın Karadeniz'deki üç limanından tahıl ihracatının yeniden başlatılması için İstanbul'da bir anlaşma imzalamıştı.

Sevkiyatları denetlemek üzere İstanbul'da üç ülke ve BM yetkililerinden oluşan bir Ortak Koordinasyon Merkezi kurulmuştu.