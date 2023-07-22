Ukrayna misket bombası kullandı iddiası: Kırım'da tansiyon yine yükseldi

Rusya-Ukrayna hattında gündemdeki bir diğer konu da misket bombaları.



Belgorod Valisi, Ukrayna'nın, Rusya sınırındaki Zhuravlevka köyünü misket bombalarıyla vurduğunu söyledi.



Vali, Belgorod'daki köye Ukrayna ordusu tarafından çoklu roketatardan 21 top mermisi ve üç misket bombası ateşlendiğini duyurdu.



ABD Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby de Ukrayna'nın misket bombalarını Rus mevzilerine yöenlik kullanmaya başladığını açıklamıştı.



Kiev'dense konuya dair açıklama gelmedi.



Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'ya misket bombası gönderme kararı almıştı. Kremlin, Rusya'nın buna karşı adımlar atacağını bildirmişti.



Misket bombalarını teslim alan Ukrayna, silahların Rus toprakları içerisinde kullanılmayacağını belirtiyordu.



Misket bombası, geniş bir alanda hedef gözetmeden can kaybına yol açtığı için 100'den fazla ülkede yasaklı.



Ancak, üretimini, stoklanmasını, kullanımını ve transferini yasaklayan sözleşmeye Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Ukrayna imza atmadı.