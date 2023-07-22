Ukrayna misket bombası kullandı iddiası: Kırım'da tansiyon yine yükseldi

Kırım'da yine hareketli saatler yaşandı. Mühimmat deposundaki patlama nedeniyle civardaki köyler tahliye edildi. Moskova olayla ilgili Kiev'i suçladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işaret ettiği tek olay bu da değildi. Kremlin, Ukrayna ordusunun Belgorod'da misket bombası kullandığını duyurdu.

Ukrayna misket bombası kullandı iddiası: Kırım'da tansiyon yine yükseldi
Foto: Reuters

Kırım'da tansiyon yine yükseldi.

'nın atadığı Kırım Valisi Sergey Aksenov, 'nın Kırım merkezine insansız hava araçlarıyla saldırdığını söyledi.

Hedefte bölgenin altyapısı olduğunu aktardı. Saldırıda bir mühimmat deposunun vurulduğu belirtildi.

Patlama nedeniyle depoya 5 kilometrelik mesafedeki köylerde yaşayanlar tahliye edildi. Aksenov can kaybı olmadığını aktardı.

Olay nedeniyle Kırım Köprüsü'ndeki trafik de bir süre durduruldu.

Geçen hafta da Kırım köprüsünü hedef alan saldırıda iki kişi hayatını kaybetmişti.

MİSKET BOMBASI KULLANILDI İDDİASI

ABD: Ukrayna, Rusya’ya karşı misket bombası kullanıyor (100'den fazla ülkede yasaklı)

: , ’ya karşı misket bombası kullanıyor (100'den fazla ülkede yasaklı)

Haberi Görüntüle

Rusya-Ukrayna hattında gündemdeki bir diğer konu da misket bombaları.

Belgorod Valisi, Ukrayna'nın, Rusya sınırındaki Zhuravlevka köyünü misket bombalarıyla vurduğunu söyledi.

Vali, Belgorod'daki köye Ukrayna ordusu tarafından çoklu roketatardan 21 top mermisi ve üç misket bombası ateşlendiğini duyurdu.

ABD Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby de Ukrayna'nın misket bombalarını Rus mevzilerine yöenlik kullanmaya başladığını açıklamıştı.

Kiev'dense konuya dair açıklama gelmedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'ya misket bombası gönderme kararı almıştı. Kremlin, Rusya'nın buna karşı adımlar atacağını bildirmişti.

Misket bombalarını teslim alan Ukrayna, silahların Rus toprakları içerisinde kullanılmayacağını belirtiyordu.

Misket bombası, geniş bir alanda hedef gözetmeden can kaybına yol açtığı için 100'den fazla ülkede yasaklı.

Ancak, üretimini, stoklanmasını, kullanımını ve transferini yasaklayan sözleşmeye Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Ukrayna imza atmadı.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...