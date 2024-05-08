Rusya: Fransız askerleri Ukrayna’da hedef haline gelir

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugün düzenlediği basın toplantısında “Eğer Fransızlar çatışma bölgesinde görünmek isterlerse ister istemez Rus ordusu için hedef haline gelir” dedi.

Rusya: Fransız askerleri Ukrayna’da hedef haline gelir
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şubat ayında yaptığı açıklamada, gelecekte ’ya Fransız askerlerinin gönderilmesini göz ardı etmediklerini ifade etmiş ve tartışmaların da başlamasına neden olmuştu.

tarafından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna’ya asker göndermesi durumunda Fransız askerlerin Rus ordusu tarafından “meşru” hedef haline geleceği ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugün düzenlediği basın toplantısında Macron’un bu ifadesine yönelik soruları yanıtladı.

Zaharova gazetecilere yaptığı açıklamada, "Macron'un bu söylemi Rusya için bir tür 'stratejik belirsizlik' oluşturma arzusu” ifadesin kullandı.

“Macron’u hayal kırıklığına uğratmak zorundayız” diyen Zaharova, “Eğer Fransızlar çatışma bölgesinde görünmek isterlerse ister istemez Rus ordusu için hedef haline gelir” ifadesini kullandı.

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