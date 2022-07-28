Ukrayna ordusu Herson'a ilerliyor

Ukrayna, savaşın ilk günlerinde işgal edilen Herson kentini geri almakta kararlı. İngiliz askeri istihbaratı, Ukrayna güçlerinin kente yönelik karşı taaruzunda ilerleme sağlandığını duyurdu. İngiliz kaynaklara göre kentin, Rus işgali altındaki diğer bölgelerle bağlantısı kesildi.



Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov uyardı. Dailov, Rusların, Herson yönüne çok sayıda asker yığdığını söyledi. Ancak ayrıntı vermedi. Delet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Oleksiy Arestoviç de sevkiyatı doğruladı. Arestoviç, Rusların, ülkenin güneyinden ve doğusundan bölgeye büyük miktarda asker kaydırdığını söyledi. Zelenski'nin danışmanı, Rusların saldırıdan savunmaya geçmesi olarak yorumladı.



Rusya destekli güçler ise, ülkenin ikinci büyük elektrik santralinin ele geçirildiğini duyurdu. Kömürle çalışan Sovyet yapımı Vuhlehirsk santralinin el değiştirmesi, Moskova'nın yaklaşık bir aydır tek büyük başarısı olarak kabul ediliyor.

LAVROV-BLİNKEN GÖRÜŞMESİ



Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u arayacağını duyurdu. Savaşın başlamasından bu yana ilk kez gerçekleşecek telefon görüşmesinin gündeminde Ukrayna pazarlığı yok. Blinken, savaşı bitirecek görüşmenin Rusya ile Ukrayna arasında olması gerektiğini yineledi.



Görüşmenin gündeminde haftalardır Rusya'da tutuklu bulunan iki Amerikan vatandaşı var. Amerikan yönetimi, Kadın Basketbol oyuncusu Brittney Griner ve hakkında casusluk suçlaması bulunan eski Amerikan deniz piyadesi Paul Whelan'ın iadesini istiyor. Blinken, Rus tarafına teklifte bulunduklarını, telefon görüşmesini yanıt almak için yapacağını söyledi.



Amerikan yönetiminin Ruslara ne teklif ettiğini açıklamadı. CNN televizyonunun haberine göre Washington Moskova'ya, Rus silah kaçakçısı Viktor Bout'u iade etmeyi önerdi. Bout, Amerika Birleşik Devletleri'nde 25 yıldır hapis yatıyor.



Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, tutuklu değişiminde henüz somut bir sonuca varılmadığını söyledi. Pazarlık sürecinde iki tarafın da çıkarlarının dikkate alınması gerektiğini belirtti.



Blinken-Lavrov görüşmesinin gündeminde tahıl koridoru da var. Blinken, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında geçen hafta İstanbul'da imzalanan anlaşmayı gündeme getirecek. Lavrov'dan, Rusya'nın verdiği sözü tutmasını isteyecek.

