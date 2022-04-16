Ukrayna - Rusya savaşında 52. gün: Kiev'de askeri tesis vuruldu

Rusya'nın Ukrayna saldırıları 52'nci gününde. Son günlerde artan gerilimin ardından başkent Kiev yeniden füzelerin hedefi oldu.

Kiev ve batıdaki Lviv çevresinde patlama sesleri duyuldu. Kiev'in Darinsky bölgesinden dumanların yükseldiği görüldü.





KİEV BELEDİYE BAŞKANI: GÜVENLİ BÖLGELERDE KALIN



Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin Darnitskiy semtinin Rus güçlerce bombalandığını duyurdu.



Kliçko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde Kiev bombalandı. Şehrin eteklerindeki Darnitskiy semtinde patlamalar oldu. Kurtarma ve sağlık ekipleri şu anda olay yerinde. Mağdurlarla ilgili bilgiler netleştiriliyor" bilgisini verdi.



Kievlilerden hava saldırısı uyarılarını dikkate almalarını isteyen Kliçko, kenti terk eden sakinlere henüz dönmemeyi ve daha güvenli bölgelerde kalmayı tavsiye etti.



Diğer yandan ABD basınında yer alan habere göre Rusya, Ukrayna ordusuna verdiği silahlar nedeniyle Washington'a nota verdi. Ukrayna'nın ise ABD'den, Rusya'yı "terörizmi destekleyen devlet" olarak tanımasını istediği iddia edildi.



RUSYA: KİEV'DE TANK TAMİR FABRİKASINI VURDUK



Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, havadan yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahla Ukrayna’nın başkenti Kiev’de tank tamir fabrikasını vurduklarını bildirdi.



Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.



Ukrayna’daki hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silah kullandıklarını belirten Konaşenkov, “Havadan yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahla Kiev’de tank tamir fabrikasını, Mıkolayiv’de ise askeri teknik araçları tamiratı atölyesini vurduk” dedi.



Konaşenkov, gece boyunca Rus birliklerinin havadan yüksek hassasiyetli roketlerle 16 hedefi vurduğunu, bunların arasında roket ve top cephanelikleri, hava savunma füze sistemi ve askeri teknik araç depoları ile bazı askeri birlikler olduğunu ifade etti.



İzyum yerleşim birimi civarında havada Ukrayna’ya ait Su-25 uçağının vurulduğunu kaydeden Konaşenkov, “Rus topçu ve füze birlikleri, Ukrayna birliklerinin 43 komuta merkezi, askeri teçhizat için yakıt içeren 8 konvoy ve 760 düşman insan gücü toplama alanı dahil olmak üzere 811 hedefi bombaladı” şeklinde konuştu.



Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 133 uçak, 458 insansız hava aracı, 246 hava savunma füze sistemi, 252 çok namlulu roketatar, 981 obüs ve havan topu, 2 bin 146 özel askeri aracın imha edildiğini aktardı.



RUSYA'DAN ABD'YE UYARI



Washington Post'ta yer alan haberde bu ifadenin "uluslararası terör eylemlerine defalarca destek sağlayan devletler" için kullanıldığına dikkat çekildi.



ABD medyasında yer alan bir diğer habere göre ise, Rusya Ukrayna'ya devam eden silah sevkiyatı nedeniyle Washington'a nota verdi. ABD Dışişleri Bakanlığını, bu desteğin devam etmesi halinde "öngörülemeyen sonuçlar" konusunda da uyardı.



RUSYA 18 DİPLOMATI İSTENMEYEN KİŞİ İLAN ETTİ



Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca, mütekabiliyet gereği ülkedeki AB temsilciliğinde görevli 18 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.



Ukrayna halkıysa harabeye dönen şehirlerde hayatta kalmaya çalışıyor. Mıkolayiv Valisi Rusya'nın kentte misket bombaları kullandığını iddia etti.



Mariupol'de de çatışmalar yeniden şiddetlendi.



Ukrayna ordusu Rusya'nın kentte ilk defa Uzun Menzilli Saldırı Bombardıman Uçakları kullandığını belirtti.



ZELENSKİ: RUSYA UKRAYNAYI SONSUZA DEK KAYBETTİ



Ukrayna lideri Zelenski, Telegram hesabından yayınladığı video mesajında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaşa dair açıklamalarda bulundu.



Zelenski, Ukrayna halkının Rusya'yı ciddiye almadığının altını çizerek "Rusya, Ukrayna'yı sonsuza dek kaybetti. Rusya, tüm dünyayı kaybetti ve artık hiçbir yerde kabul görmüyor." dedi.



"UKRAYNA'DA 918 YERLEŞİM BİRİMİ İŞGALDEN KURTARILDI"



Ukrayna'da barışın sağlanmasının önemine işaret eden Zelenski, Ukrayna ordusunun bu konudaki görevini başarıyla yerine getirdiğini vurguladı.



Ukrayna'da 918 yerleşim biriminin "işgalden" kurtarıldığı bilgisini paylaşan Zelenski, Mariupol kentindeki sivillerin kurtarılması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.



BM: UKRAYNA'DA EN AZ BİN 982 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin veriler paylaşıldı.



Açıklamada, 24 Şubat'tan 14 Nisan'a kadar Ukrayna'daki çatışmalarda en az 1982 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.



Savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'yı terk eden sivillerin sayısının ise 4 milyon 796 bin 245'e yükseldiği aktarılan açıklamada, mültecilerden 2 milyon 720 bin 622'sinin Polonya'ya, 726 bin 857'sinin Romanya'ya, 484 bin 725'inin Rusya'ya, 447 bin 53'ünün Macaristan'a, 419 bin 499'unun Moldova'ya, 329 bin 597'sinin Slovakya'ya ve 22 bin 827'sinin Belarus'a geçtiği kaydedildi.

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