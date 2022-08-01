Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı başladı

Türkiye'nin girişimleri sonucu 22 Temmuz'da Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye tarafından 'Tahıl sevkiyatı' anlaşması İstanbul'da imzalanmıştı.



Anlaşmanın ardından ilk tahıl gemisi Ukrayna’dan yola çıktı.

RAZONİ İsimli gemi Lübnan’ın Tripoli Limanına gitmek üzere Odesa’dan hareket etti.

SALI GÜNÜ İSTANBUL'DA OLACAK



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında ilk geminin Odessa Limanı'ndan hareket ettiğini ve ySalı günü İstanbul'da olacağını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Razoni isimli gemi Lübnan'n Tripoli Limanı'na gitmek üzere Odessa'dan hareket etmiştir. Geminin 2 Ağustos'ta İstanbul'da olması beklenmektedir. Gemi, İstanbul'da yapılacak denetimi müteakip varış limanına intikaline devam edecektir." bilgisi paylaşıldı.

Razoni'nin limandan ayrılığına ilişkin fotoğraf Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

20 MİLYON TON TAHIL



İstanbul'da imzalanan anlaşma ile 20 milyon ton tahılın Ukrayna'nın Odessa, Pivdennyi ve Chornomorsk limanlarından tahliye edilmesi bekleniyor. Tahliye ile birlikte küresel gıda fiyatları da düşecek.



TAHIL YÜKLÜ OLMAYAN GEMİLERE İZİN YOK



Boş gemiler ve tahıl yüklü olmayan gemilerin limanlardan çıkmasına izin verilmeyecek.

Koridorun kontrolü Milli Savunma Üniversitesi'nde yer alan Müşterek Koordinasyon Merkezi'de olacak.

İSTANBUL'DAKİ MERKEZDEN KONTROL EDİLECEK



20 milyon ton tahılı dünyaya ulaştıracak koridorun bütün kontrolü İstanbul'da kurulacak merkezde gerçekleştirilecek. Küresel gıda fiyatlarını düşürecek koridorun etkin şekilde çalışması için önlemler alındı.



Buna göre gemilerin takibi uydudan ve İHA'larla yapılacak. Kontroller varış limanında gerçekleştirilecek. Sinyalini kapatan, liman uğrak noktaları konusunda şeffaf bilgi vermeyen gemiler Türk karasularına alınmayacak. Rusya da tahıl ve gübre ihracatı yapabilecek.Sevkiyatın yönetileceği merkez de İstanbul'da. 27 Temmuz'da açılan Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri yer alıyor.



VİDEO: TAHIL ANLAŞMASI NASIL İŞLEYECEK?