Ukraynalı esir askerlerin aileleri Lviv'de eylem yaptı

Rusya ile olan savaşta, farklı Ukrayna birliklerinden esir düşenlerin yakınları, Taras Shevchenko anıtı yakınındaki meydanda bir araya geldi.

Ukraynalı esir askerlerin aileleri Lviv'de eylem yaptı

- savaşında esir düşen Ukraynalı askerlere destek amacıyla Ukrayna'nın Lviv kentinde bugün miting düzenlendi.

Farklı Ukrayna birliklerinden esir düşenlerin yakınları, Taras Shevchenko anıtı yakınındaki meydanda bir araya geldi.

Esir askerlerin aile üyeleri, pankartlar taşıyarak ve sloganlar atarak sevdiklerinin durumuna dikkat çekmeye çalıştı.

Yetkililere ve tüm dünyaya seslenen aileler, esirlerin serbest bırakılması için acil adım atılmasını talep etti.

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