Ukrayna'nın beklenen karşı saldırısı başladı

Rusya'nın Zaporijya bölgesinin gerisinde mayın tarlaları, siperler ve tank tuzakları ile çok katmanlı savunma hatları hazırladığını belirtiliyor.



Ukrayna ordusunun amacı ise bu bölgede bir yarma harekatı düzenleyerek, Azak Denizi'ne inmek. Böylece Moskova'nın Kırım ile olan bağlantısının kesilmesi ve ikmal hatlarını bozulması hedefleniyor.



Ancak Kiev yönetimi, karşı saldırının başladığı yönündeki iddialar hakkında sessizliğini koruyor.

RUSYA'NIN HAVA SALDIRILARI SÜRÜYOR



Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırıları da sürüyor.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, saldırılarda 4 seyir füzesinin ve 10 insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. Saldırılarda ölen ve yaralıların olduğu açıklandı.