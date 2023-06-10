Ukrayna'nın beklenen karşı saldırısı başladı

Ukrayna'nın uzun süredir beklenen karşı saldırısı başladı. Amerika Birleşik Devletleri medya kaynakları, Kiev güçlerinin güney cephesinden yarma harekatına başladığını iddia etti.

Ukrayna'nın beklenen karşı saldırısı başladı

Amerika Birleşik Devletleri medyasına konuşan Ukraynalı yetkililer, karşı saldırının aktif bir aşamasının savaşın güney cephesinden başladığını bildirdi.

İddiaya göre Kiev güçleri, ülkenin güneyindeki Zaporijya'dan, Batı'nın gönderdiği Leopar-2 ana muharebe tanklarıyla harekete geçti. Bölgede yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Askeri kaynaklar, 'nın direniş gösterdiğini ve Ukraynalıların kayıplar verdiğini iddia etti. Yayınlanan görüntülerde, Alman yapımı Leopar 2 tanklarının imha edildiği görüldü. 

Ukrayna'nın beklenen karşı saldırısı başladı - 1

Rusya'nın Zaporijya bölgesinin gerisinde mayın tarlaları, siperler ve tank tuzakları ile çok katmanlı savunma hatları hazırladığını belirtiliyor.

ordusunun amacı ise bu bölgede bir yarma harekatı düzenleyerek, Azak Denizi'ne inmek. Böylece Moskova'nın Kırım ile olan bağlantısının kesilmesi ve ikmal hatlarını bozulması hedefleniyor. 

Ancak Kiev yönetimi, karşı saldırının başladığı yönündeki iddialar hakkında sessizliğini koruyor. 

RUSYA'NIN HAVA SALDIRILARI SÜRÜYOR

Öte yandan Rusya'nın 'ya yönelik hava saldırıları da sürüyor.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, saldırılarda 4 seyir füzesinin ve 10 insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. Saldırılarda ölen ve yaralıların olduğu açıklandı.

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