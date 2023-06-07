Ukrayna'da baraj çökmesinin neden olduğu felaket uydudan görüntülendi: Öncesi-sonrası fotoğraflar insanlık trajedisini ortaya koydu

Ukrayna'dan alınan uydu görüntüleri, bölgedeki Kakhovka barajı ve hidroelektrik istasyonunun büyük ölçüde yıkılmasının ardından, ülkenin güneyindeki selin boyutunu ortaya koydu.
ABD’li teknoloji şirketi Maxar tarafından çekilen uydu görüntüleri, Dnipro nehri boyunca uzanan kasaba ve köylerde meydana gelen sel felaketinin ne kadar yıkıcı olduğunu gösterdi. Sel bölgesinde bulunan yerleşim yerlerinden yaklaşık 17 bin kişi tahliye edildi.
Maxar, görüntülerinin Nova Kakhovka ile Karadeniz'deki Herson şehrinin güneybatısındaki Dniprovska Körfezi arasındaki 2 bin.500 kilometrekareden fazla alanı kapsadığını açıkladı.
Görüntülerde, birçoğunun yalnızca çatısı görünen suya batmış evler ve çeşitli binalar yer alıyor.
Ukrayna'nın şu anda Rusya'nın kontrolündeki Herson bölgesindeki Dnipro Nehri boyunca uzanan kritik baraj, dün çöktü ve savaşın cephe hattını sular altında bıraktı. Ardından 100'e yakın yerleşim yeri sular altında kaldı ve binlerce kişi bölgeden tahliye edildi.
Bununla birlikte Rusya ve Ukrayna Kakhovka barajının yıkılması hakkında birbirlerini suçladı. Ukrayna, Rus işgal güçlerini Ukrayna'nın beklenen karşı saldırısını yavaşlatmak amacıyla barajı havaya uçurmakla suçladı.
Batılı müttefikler Ukrayna'ya destek sunarken soruşturma çağrısında bulundu.
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) büyükelçisi yardımcısı Robert Wood, "Ukrayna neden bunu kendi topraklarına ve insanlarına yapsın? Birçok yerleşim yeri su altında kaldı. On binlerce insan evlerini terk etti. Bu hiç mantıklı değil." diye konuştu.
Rusya ise Kiev'i Rus kontrolündeki Kırım'ı rezervuardan aldığı tatlı sudan mahrum bırakmak için barajı sabote etmekle suçladı.
BM yardım şefi Martin Griffiths ise BM Güvenlik Konseyi’ne "felaketin büyüklüğünün ancak gülerde günlerde tam olarak anlaşılacağını" söyledi.