Ukrayna'da baraj çökmesinin neden olduğu felaket uydudan görüntülendi: Öncesi-sonrası fotoğraflar insanlık trajedisini ortaya koydu

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ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) büyükelçisi yardımcısı Robert Wood, "Ukrayna neden bunu kendi topraklarına ve insanlarına yapsın? Birçok yerleşim yeri su altında kaldı. On binlerce insan evlerini terk etti. Bu hiç mantıklı değil." diye konuştu.