Ukrayna'da baraj çökmesinin neden olduğu felaket uydudan görüntülendi: Öncesi-sonrası fotoğraflar insanlık trajedisini ortaya koydu

ABD'li uydu şirketi Maxar, Kakhovka barajının çökmesinin ardından Ukrayna'nın Herson bölgesinde yaşanan felaketi tüm boyutları ile ortaya koydu. Uydu görüntülerinde sular altında kalan evler ve yıkılan tarım alanlarının büyüklüğü dikkat çekerken, Ukraynalı yetkililer 15 bini aşkın kişiyi tahliye etti. Birleşmiş Milletler (BM), barajın yıkılmasının "binlerce insan için ciddi ve geniş kapsamlı sonuçlar doğuracağı" uyarısında bulundu.

Ukrayna'da baraj çökmesinin neden olduğu felaket uydudan görüntülendi: Öncesi-sonrası fotoğraflar insanlık trajedisini ortaya koydu - 1

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Ukrayna'dan alınan uydu görüntüleri, bölgedeki Kakhovka barajı ve hidroelektrik istasyonunun büyük ölçüde yıkılmasının ardından, ülkenin güneyindeki selin boyutunu ortaya koydu. 

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Ukrayna'da baraj çökmesinin neden olduğu felaket uydudan görüntülendi: Öncesi-sonrası fotoğraflar insanlık trajedisini ortaya koydu - 2

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ABD’li teknoloji şirketi Maxar tarafından çekilen uydu görüntüleri, Dnipro nehri boyunca uzanan kasaba ve köylerde meydana gelen sel felaketinin ne kadar yıkıcı olduğunu gösterdi. Sel bölgesinde bulunan yerleşim yerlerinden yaklaşık 17 bin kişi tahliye edildi.

Ukrayna'da baraj çökmesinin neden olduğu felaket uydudan görüntülendi: Öncesi-sonrası fotoğraflar insanlık trajedisini ortaya koydu - 3

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Maxar, görüntülerinin Nova Kakhovka ile Karadeniz'deki Herson şehrinin güneybatısındaki Dniprovska Körfezi arasındaki 2 bin.500 kilometrekareden fazla alanı kapsadığını açıkladı. 

Ukrayna'da baraj çökmesinin neden olduğu felaket uydudan görüntülendi: Öncesi-sonrası fotoğraflar insanlık trajedisini ortaya koydu - 4

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Görüntülerde, birçoğunun yalnızca çatısı görünen suya batmış evler ve çeşitli binalar yer alıyor. 

Ukrayna'da baraj çökmesinin neden olduğu felaket uydudan görüntülendi: Öncesi-sonrası fotoğraflar insanlık trajedisini ortaya koydu - 5

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Ukrayna'nın şu anda Rusya'nın kontrolündeki Herson bölgesindeki Dnipro Nehri boyunca uzanan kritik baraj, dün çöktü ve savaşın cephe hattını sular altında bıraktı. Ardından 100'e yakın yerleşim yeri sular altında kaldı ve binlerce kişi bölgeden tahliye edildi.

Ukrayna'da baraj çökmesinin neden olduğu felaket uydudan görüntülendi: Öncesi-sonrası fotoğraflar insanlık trajedisini ortaya koydu - 6

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Bununla birlikte Rusya ve Ukrayna Kakhovka barajının yıkılması hakkında birbirlerini suçladı. Ukrayna, Rus işgal güçlerini Ukrayna'nın beklenen karşı saldırısını yavaşlatmak amacıyla barajı havaya uçurmakla suçladı. 

Ukrayna'da baraj çökmesinin neden olduğu felaket uydudan görüntülendi: Öncesi-sonrası fotoğraflar insanlık trajedisini ortaya koydu - 7

ÖNCE

Batılı müttefikler Ukrayna'ya destek sunarken soruşturma çağrısında bulundu.

Ukrayna'da baraj çökmesinin neden olduğu felaket uydudan görüntülendi: Öncesi-sonrası fotoğraflar insanlık trajedisini ortaya koydu - 8

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ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) büyükelçisi yardımcısı Robert Wood, "Ukrayna neden bunu kendi topraklarına ve insanlarına yapsın? Birçok yerleşim yeri su altında kaldı. On binlerce insan evlerini terk etti. Bu hiç mantıklı değil." diye konuştu.

Ukrayna'da baraj çökmesinin neden olduğu felaket uydudan görüntülendi: Öncesi-sonrası fotoğraflar insanlık trajedisini ortaya koydu - 9

ÖNCE

Rusya ise Kiev'i Rus kontrolündeki Kırım'ı rezervuardan aldığı tatlı sudan mahrum bırakmak için barajı sabote etmekle suçladı.

Ukrayna'da baraj çökmesinin neden olduğu felaket uydudan görüntülendi: Öncesi-sonrası fotoğraflar insanlık trajedisini ortaya koydu - 10

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BM yardım şefi Martin Griffiths ise  BM Güvenlik Konseyi’ne "felaketin büyüklüğünün ancak gülerde günlerde tam olarak anlaşılacağını" söyledi.

Ukrayna'da baraj çökmesinin neden olduğu felaket uydudan görüntülendi: Öncesi-sonrası fotoğraflar insanlık trajedisini ortaya koydu - 11

ÖNCE

Ukrayna'da baraj çökmesinin neden olduğu felaket uydudan görüntülendi: Öncesi-sonrası fotoğraflar insanlık trajedisini ortaya koydu - 12

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Ukrayna'da baraj çökmesinin neden olduğu felaket uydudan görüntülendi: Öncesi-sonrası fotoğraflar insanlık trajedisini ortaya koydu - 13

ÖNCE

Ukrayna'da baraj çökmesinin neden olduğu felaket uydudan görüntülendi: Öncesi-sonrası fotoğraflar insanlık trajedisini ortaya koydu - 14

SONRA

Ukrayna'da baraj çökmesinin neden olduğu felaket uydudan görüntülendi: Öncesi-sonrası fotoğraflar insanlık trajedisini ortaya koydu - 15

ÖNCE

Ukrayna'da baraj çökmesinin neden olduğu felaket uydudan görüntülendi: Öncesi-sonrası fotoğraflar insanlık trajedisini ortaya koydu - 16

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Ukrayna'da baraj çökmesinin neden olduğu felaket uydudan görüntülendi: Öncesi-sonrası fotoğraflar insanlık trajedisini ortaya koydu - 17
Ukrayna'da baraj çökmesinin neden olduğu felaket uydudan görüntülendi: Öncesi-sonrası fotoğraflar insanlık trajedisini ortaya koydu - 18
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