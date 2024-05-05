Ukrayna'nın yeni Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "yapay zeka" oldu

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş Şubat 2022'den beri devam ediyor. Ukrayna'nın Dışişleri Bakanlığı, yeni sözcüsünü 1 Mayıs Çarşamba günü kamuoyuna sundu.



Yapay zeka tarafından oluşturulan Victoria Shi isimli sözcü, bakanlık adına resmi açıklamaları okumakla görevli olacak.

DİJİTAL SÖZCÜ TARİHTE İLK



The Guardian gazetesinin haberine göre, Victoria Shi isimli sözcü, Ukraynalı şarkıcı Rosalie Nombre'den esinlenilerek modellendi. Koyu renk bir takım elbise giyen sözcü, sosyal medyada yayınlanan bir sunumda kendisini "dijital kişi" Victoria Shi olarak tanıttı. Shi, bakanlığın açıklamalarını okurken elleri ve kafasını kullanarak insana benzer bir şekilde jest ve mimikler yapabiliyor.



Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "dijital bir sözcünün kullanılmasının tarihte bir ilk olacağı" vurgulandı.

"AÇIKLAMALARI GERÇEK KİŞİLER YAZIYOR"



Dışişleri Bakanlığı, Shi'nin okuyacağı açıklamaların yapay zeka tarafından üretilmediğini, "gerçek kişiler tarafından yazılıp doğrulandığını" belirtti.



Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da konuya ilişkin açıklamasında, "Yapay zeka bize sadece görsel kısmı oluşturma kısmında yardım etti" dedi. Kuleba, yeni sözcünün "dünyadaki hiçbir diplomatik servisin henüz yapmadığı teknolojik bir sıçrama olduğunu" da söyledi.

"İKİ FARKLI KİŞİ"



Shi, Rusya kontrolünde bulunan Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde doğan şarkıcı Rosalie Nombre'den esinlenerek modellendi.



Bakanlık, Nombre'nin bu sürece herhangi bir ödeme almadan katıldığı bilgisini verdi. Bakanlık, Shi ve Nombre'nin "iki farklı kişi" olduğunu ve açıklamaları Shi'nin yapacağını vurguladı.



Yapılacak açıklamalarda herhangi sahte bir içeriğin önüne geçebilmek için bir QR kodu da bulunacak. Bu kod, bakanlığın sitesindeki yazılı açıklamaya bağlanacak.