"Ukrayna'ya Taurus" krizi: Almanya Federal Meclisi soruşturma istedi

Almanya Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Taurus füzeleri tartışmasına ilişkin soruşturma istedi.
Başkan, füzelerle ilgili gizli toplantının ifşa edildiği gerekçesiyle savcılığın soruşturma başlatmasını istedi.
11 Mart’ta Alman subayların, Ukrayna’ya Taurus füzeleri sağlanmasına ilişkin ses kaydı Rus medyasında yayınlanmış ve tartışmaları beraberinde getirmişti.
Alman medyasında yer alan haberlere göre Federal Meclis Savunma Komisyonu, bu haberlere ilişkin toplantı yaptı.
Toplantının gizli bölümünde konuşulanların "t-online" internet sitesinde yer aldığı, konuşulanların Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Ukrayna’ya Taurus füzeleri sağlamamasına neden olabileceği öne sürüldü.
"GÜVENLİK İÇİN RİSK OLUR"
"T-online" internet sitesinde konuyla ilgili bilgi sahibi kişiye dayandırılan habere göre, Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, komisyon toplantısında füzelerle ilgili bilgi verdi.
Toplantıda Taurusların tüm avantajlarıyla kullanılabilmesi için özel teknik sistemlerce işlenmesi gereken büyük ve karmaşık verilerin hazır hale getirilmesinin gerektiği ve bu sistemlerin sayısının sınırlı olduğu ifade edildi.
Bu özel teknik sistemlerin Ukrayna veya başka bir ülkeye teslimi halinde Alman ordusunun elinde bulunmayacağı, dolayısıyla savunma kabiliyetini zayıflatacağı öne sürüldü.
Bu yüzden Taurusların başka ülkeye tedarikinin Almanya'nın güvenlik çıkarları için riskler taşıyacağı savunuldu.
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