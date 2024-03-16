"Ukrayna'ya Taurus" krizi: Almanya Federal Meclisi soruşturma istedi

"GÜVENLİK İÇİN RİSK OLUR"

"T-online" internet sitesinde konuyla ilgili bilgi sahibi kişiye dayandırılan habere göre, Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, komisyon toplantısında füzelerle ilgili bilgi verdi.



Toplantıda Taurusların tüm avantajlarıyla kullanılabilmesi için özel teknik sistemlerce işlenmesi gereken büyük ve karmaşık verilerin hazır hale getirilmesinin gerektiği ve bu sistemlerin sayısının sınırlı olduğu ifade edildi.



Bu özel teknik sistemlerin Ukrayna veya başka bir ülkeye teslimi halinde Alman ordusunun elinde bulunmayacağı, dolayısıyla savunma kabiliyetini zayıflatacağı öne sürüldü.



Bu yüzden Taurusların başka ülkeye tedarikinin Almanya'nın güvenlik çıkarları için riskler taşıyacağı savunuldu.