Uluslararası Adalet Divanı'ndan "Karabağ" kararı

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik olağanüstü tedbir talebiyle ilgili kararını bildirdi. Yargıç Joan Donoghue tarafından açıklanan ve 2'ye karşı 13 oyla kabul edildiği belirtilen kararda, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine uygun olarak, “Azerbaycan, 19 Eylül 2023'ten sonra Dağlık Karabağ'ı terk eden ve Dağlık Karabağ'a dönmek isteyen kişilerin güvenli, engelsiz ve hızlı bir şekilde dönmelerini sağlayacak. Dağlık Karabağ’da kalan ve ayrılmak isteyen kişilerin ise güvenli, engelsiz ve hızlı bir şekilde bölgeden ayrılmalarını sağlayacak" denildi.

Kararda ayrıca, "19 Eylül 2023'ten sonra Dağlık Karabağ'da kalan veya Dağlık Karabağ'a dönen ve burada kalmak isteyen kişilerin, bölgede kaçmalarına neden olabilecek güç kullanımına veya korkutmalara maruz kalmamaları sağlanacak” ifadeleri kullanıldı.

Karara göre Azerbaycan’ın, 1 numaralı bentte tanımlanan ve gerekli haklara sahip olan kişileri ilgilendiren kayıt, kimlik, özel mülkiyet belgelerini ve kayıtlarını koruması ve muhafaza etmesi de gerekiyor.

Öte yandan mahkeme, kararın alındığı tarihten itibaren 8 hafta içinde belirtilen geçici tedbirlerin yürürlüğe girmesi yönünde atılan adımlara ilişkin Azerbaycan tarafının bir rapor sunmasını istedi.