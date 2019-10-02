Uluslararası Af Örgütü'nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zamar'da geçen ay koalisyon güçlerince düzenlenen hava saldırısında bir binada tutulan 130 kişi yaşamını yitirdi. Husiler, bu saldırıda hayatta kalan 42 kişinin de aralarında bulunduğu 290 kişiyi serbest bıraktı" ifadeleri kullanıldı.



Bu adımın memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, Uluslararası Af Örgütünün "tüm tutukluların serbest bırakılması ve zorla kaybedilenlerin akıbetlerinin ortaya çıkartılması çağrısının yinelendiği kaydedildi.



Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), önceki gün Yemen'de Husiler tarafından alıkonulan 290 tutuklunun tek taraflı olarak serbest bırakıldığını duyurmuştu.



Husiler, 1 Eylül'de, alıkoydukları kişilerin tutulduğu hapishane niteliğindeki binaya koalisyon güçlerince düzenlenen saldırıda 50 kişinin öldüğünü, 100 kişinin yaralandığını açıklamıştı.



Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından daha sonra yapılan açıklamada ise saldırıda ölenlerin sayısının 156'ya yükseldiği kaydedilmişti.

