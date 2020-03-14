UNICEF: 3 milyar insanın evinde ellerini sabunla yıkayabileceği lavaboları yok

Dünyada hızla yayılan corona virüs salgınında ellerin yıkanmasının önemli olduğunu söyleyen UNICEF, dünya genelinde 3 milyar insanın evinde ellerini su ve sabunla yıkayacağı lavabosunun bulunmadığını bildirdi.

Anadolu Ajansı 14.03.2020 - 10:43 | Son Güncelleme : 14.03.2020 - 10:44

el yıkama.jpg

Corona virüs salgınına dair her şey ntv.com.tr’de

CORONA VİRÜS

İlişkili Haberler

Türkiye'de ikinci corona virüs vakası (Corona virüste son durum)

Türkiye'de ikinci corona virüs vakası (Corona virüste son durum)

Virüse karşı sokakları göl suyuyla yıkadılar

Virüse karşı sokakları göl suyuyla yıkadılar

DSÖ'den corona virüs açıklaması: Salgının merkezi artık Avrupa

DSÖ'den corona virüs açıklaması: Salgının merkezi artık Avrupa

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), sabun ile ellerin yıkanmasının yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede son derece önemli olduğunu ancak dünya genelinde 3 milyar insanın evinde ellerini su ve sabunla yıkayacağı lavabosunun bulunmadığını bildirdi.

UNICEF'ten yapılan açıklamaya göre dünya genelinde her 5 kişiden sadece 3'ü evlerinde ellerini yıkayabilecekleri imkanlara sahip.

Dünya nüfusunun yüzde 40'ının, yani 3 milyar insanın evinde ellerini su ve sabunla yıkayacağı lavabosunun bulunmadığı belirtilen açıklamada, en az gelişmiş ülkelerdeki insanların yaklaşık dörtte üçünün de bu temel ihtiyaçtan yoksun olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca dünya genelinde okulların üçte birinde çocukların ellerini yıkayabileceği lavaboların olmadığı ve sağlık merkezlerinin yüzde 16'sında ise işlevsel tuvalet ve lavaboların bulunmadığına işaret edildi.

CORONA VİRÜS KORKUSUYLA KOLONYAYA HÜCUM

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...