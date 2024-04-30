UNRWA'dan Gazze çıkışı: "Kaynaklar kıtlığı önlemek için yeterli değil"

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'ye yönelik gıda ve diğer insani yardım malzemelerinin nisan ayında ilerleme kaydettiğini ancak beklenen kıtlığı tersine çevirmek için yeterli düzeyden hala çok uzak olduğunu söyledi.



İsrail'in, UNRWA personelinin 7 Ekim'deki Hamas saldırılarına katıldığı yönündeki suçlamalarının ardından, yalnızca birkaç ülkenin UNRWA'ya aktardığı fonlara bloke uyguladığı aktarıldı. Ajansın ayrıca özel bağışçılardan 115 milyon dolarlık fon topladığı belirtildi.



UNRWA Başkanı Lazzarini, ABD, İngiltere, Avusturya ve İsviçre dışındaki tüm ülkelerin kuruluşa finansman sağlamaya devam ettiğini kaydetti.



LAZZARINI GAZZE'YE GİDECEK



Bunun dışında Lazzarini'nin pazar günü Gazze'ye gitme kararı aldığı belirtildi. İsrailli yetkililerin Lazzarini'nin bölgeye girişine izin vermesini umdukları kaydedildi.