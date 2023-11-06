Ürdün: Gazze'ye paraşütle yardım bırakıldı

Öte yandan Ürdün Ordusu resmi internet sitesinde Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı'ndan bir askeri kaynağa dayandırılan açıklamada, "Kraliyetin talimatları uyarınca, tıbbi malzemelerin tükenmek üzere olması ve yardımların Refah Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne ulaştırılmasındaki gecikme nedeniyle Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bir uçak gece saatlerinde Ürdün Sahra Hastanesi Gazze/76'ya acil tıbbi yardımları paraşütlerle attı." ifadeleri yer aldı.



Hastanenin ciddi malzeme sıkıntısına rağmen çalışmalarına devam ettiğini belirten açıklamada, Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin, söz konusu operasyonla Gazze Şeridi'ndeki ailelerin acılarını hafifletmek için insani rolünü yerine getirdiğini vurgulandı.



Ürdün Kralı Abdullah, 25 Ekim'de İsrail'in saldırıları sonrasında zarar görmesi ve hizmet dışı kalmasına rağmen, Ürdün Sahra Hastanesi'nin çalışmalarını sürdürmesi talimatı verdi.



Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi, 2009 yılında kurulmuştu. Ürdün ordusuna bağlı olan hastane, günlük yaklaşık 1200 kişiye hizmet veriyor. Üç ayda bir tıbbi, idari ve teknik ekiplerinin değiştirildiği hastanede verilen hizmetler ücretsiz yerine getiriliyor.