İsrailli bir grup doktor Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin bombalanmasını istedi



Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerde tedavi gören yaralıların ambulanslarla bölgenin güneyine tahliye edilebileceği öne sürülen bildiride, Gazze'nin en büyük hastanesi olan Şifa'nın "Filistinli silahlı grupların" üssü olduğu iddia edilerek bombalanması istendi.



Daha önce de 47 haham tarafından imzalanan ve benzer iddialar doğrultusunda Şifa Hastanesi'nin bombalanmasını içeren bir bildiri yayımlanmıştı.

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