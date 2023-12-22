Uyuşturucu kaçakçılığı, "dünyanın akciğerlerini" günden güne söndürüyor

Kaçakçıların uyuşturucunun üretimi, dağıtımı ve satışından "muazzam" kazançlar sağladığını ifade eden Muggah, bunun "son derece sofistike" transfer kabiliyetleri geliştirmelerine yol açtığını dile getirdi.



Muggah, suç örgütlerinin uyuşturucuyu sevk ederken bölgede on binlerce kilometre uzunluğundaki nehirler, kara ve hava yolunu kullandıklarını belirterek, "Öncül kimyasalları, silahları ve iş gücünü koka ağacı yetiştirme alanlarına, uyuşturucuları ise ülke dışına taşıyan binlerce gizli pist (uçak) var." dedi.



Özellikle nehir ve akarsu kolları aracılığıyla Pasifik ve Atlantik kıyılarındaki kamu ve özel limanlara yüksek miktarda uyuşturucu nakledildiğini söyleyen Muggah, Amazon üzerinden her yıl birkaç bin ton kokain taşındığını ifade etti.



ORMANSIZLAŞTIRMADAN DAHA BÜYÜK BİR SORUN



Amazonlar Bölgesi'nin Brezilya Federal Senato Üyesi Plinio Valerio da eğer sorun çözülmezse uyuşturucu kaçakçılığının Amazon Havzası'nı "ele geçireceğini" söyledi.



Valerio, konuyla bağlantılı ülkelerin sorunu bitirmeye yönelik samimiyetlerinin olmadığını ve bu konuda "kendisini ikna edemediklerini" belirtti.



Valerio, "Zengin ülkeler, Amazon'daki sorunun ormansızlaşma olduğunu düşündükçe -ki öyle değil- ve çevre örgütlerini finanse etmeye devam ettikçe uyuşturucu kaçakçılığı devreye girecek ve bu suç örgütleri Brezilya'da paralel bir güç haline gelecek. Bu ikiyüzlülüğe acilen son vermemiz gerekiyor. Amazon'daki ana sorun uyuşturucu kaçakçılığı değil de ormansızlaşmaymış gibi davranmayı bırakmalıyız." dedi.