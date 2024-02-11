Uzayda yeni yıl coşkusu

Çin takvimine göre Dünya, 10 şubatta ejderha yılına girdi. Milyonlarca Çinli dün Yeni Yılı karşıladı.
Küresel çapta birçok kentte geniş katılımlı kutlamalar yapılırken, yeni yıl coşkusu gezegen sınırlarını aştı.
Çin'in uzay istasyonu Tiangong'da bulunan 3 astronot yeni yıl heyecanına, yer yüzünden 430 kilometre yukarıda ortak oldu.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 18 gün geçirdiği Uluslararası Uzay İstasyonunun yörüngedeki komşusuTiangong'da bulunan Shenzhou-17 (Şenco 17) mürettebatı, geleneksel motiflerle süsledikleri istasyonda, Ejderya Yılına merhaba dedi.
3 astronot, yakın zamanda Dünya'dan gönderilen festival yiyecekleriyle özel bir akşam yemeği de yedi.
Astronotlara yeni yıl dolayısıyla 3 günlük izin de verildi. Ekip bu süreyi, sevdikleriyle video görüşmeler yaparak geçirecek.
Çin geleneğinde her yıl, Çin burçlarında yer alan 12 farklı hayvandan biriyle temsil ediliyor.
Dünya ejderha'dan önce Tavşan Yılı'ndaydı.
2024'ün sembolü ejderha, Çin burcundaki beşinci hayvan.
Çin kültüründe iyi şansı, gücü ve sağlığı temsil ediyor.
Çinli yetkililer, 100 günden uzun süredir istasyonda bulunan 3 astronotun fiziksel ve psikolojik sağlıklarının iyi durumda olduğunu açıkladı.
26 Ekimde uzaya çıkan üçlünün Dünyaya nisan ayında dönmesi planlanıyor.
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