Uzayda yeni yıl coşkusu

Astronotlara yeni yıl dolayısıyla 3 günlük izin de verildi. Ekip bu süreyi, sevdikleriyle video görüşmeler yaparak geçirecek.



Çin geleneğinde her yıl, Çin burçlarında yer alan 12 farklı hayvandan biriyle temsil ediliyor.



Dünya ejderha'dan önce Tavşan Yılı'ndaydı.



2024'ün sembolü ejderha, Çin burcundaki beşinci hayvan.

Çin kültüründe iyi şansı, gücü ve sağlığı temsil ediyor.



Çinli yetkililer, 100 günden uzun süredir istasyonda bulunan 3 astronotun fiziksel ve psikolojik sağlıklarının iyi durumda olduğunu açıkladı.



26 Ekimde uzaya çıkan üçlünün Dünyaya nisan ayında dönmesi planlanıyor.

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