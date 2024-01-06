Uzun yaşamın anahtarı "ölümsüz denizanası"nda saklı olabilir

Bilim insanları önümüzdeki on yıl içinde yaşlanmanın etkisini yavaşlatacak tedavilerin bulunabileceğine inanıyorlar.



Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacılar cevabın daha uzun ömürlü ve kansere dirençli hayvanlar olan fil, balina ve "ölümsüz denizanası"nda yattığına inanıyor.



Bu hayvanların uzun ömürlerinin anahtarı DNA'larındaki hasarı onarabilme yeteneği gibi görünüyor.



Ekip şimdi bu yetenekleri yeniden yaratmak ve insanlara aktarılabilir hale getirmek için çalışıyor. Çalışma yaşa bağlı koşulların ortaya çıkmasını geciktirmek için hücreleri daha genç ve işlevsel duruma getirecek

Güneşten gelen UV ışınları, egzoz ve endüstriyel dumanlardaki kirleticiler ve hatta yanmış yiyecekler nedeniyle vücudumuzda DNA hasarı birikir.



Araştırmalara göre en büyük memeliler olan filler ve balinalar kansere direnç ve DNA hasarını onarmayla bağlantılı benzersiz genlere sahip.



Balinalar eğer insanlarla aynı "hücre başına kanser riskine" sahip olsaydı boyutlarından dolayı asla ilk yaş günlerine ulaşamayacaklardı. Bu balinaların insanlardan daha güçlü kanser direnci mekanizmalarına sahip olması gerektiğini gösteriyor.