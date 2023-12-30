2023 yılında bulunan en iyi 5 yaşlanma karşıtı yöntem

SEBZE, UYKU VE BOLCA CİĞER

Bir araştırma sonucunda beslenme ve yaşam tarzı değişikliği, altı sağlıklı kadından oluşan bir grupta yaşlanmayı tersine çevirdi.

Ciddi beslenme ve egzersiz değişikliklerine bağlı kalmak zor olabilir, ancak bu stratejilerin egzotik ilaçlara veya takviyelere göre bazı önemli faydaları var. Çok daha ucuz ve çoğu insan için erişilebilir.