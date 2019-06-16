Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Şarkul Avsat gazetesine konuştu.

Olanları "çok acı bir suç" olarak değerlendiren Veliaht Prens Muhammed bin Selman ülkesinin dava ile ilgili titiz bir soruşturma gerçekleştirerek adaleti sağlamaya çalıştığını iddia etti.

Veliaht Prens Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti şüphelilerinin hükümet çalışanları olduğunu, tamamen hesap verilebilirlik istediklerini de savundu.