Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Şarkul Avsat gazetesine konuştu.
Olanları "çok acı bir suç" olarak değerlendiren Veliaht Prens Muhammed bin Selman ülkesinin dava ile ilgili titiz bir soruşturma gerçekleştirerek adaleti sağlamaya çalıştığını iddia etti.
Veliaht Prens Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti şüphelilerinin hükümet çalışanları olduğunu, tamamen hesap verilebilirlik istediklerini de savundu.
Veliaht Prens Selman'dan Kaşıkçı cinayeti açıklaması
NTV HaberDünya
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili konuştu. Veliaht Prens Selman, "Kaşıkçı cinayetinin politik olarak istismarından vazgeçilmeli" dedi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Şarkul Avsat gazetesine konuştu.