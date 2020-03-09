Venezuela'da oylama makinelerinin çoğu kül oldu

BBC'de yer alan habere göre, Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena, yaptığı açıklamada, başkent Caracas yakınlarındaki konseye ait depoda yangın çıktığını kaydetti.



Yangında yaklaşık 50 bin oylama makinesinin çoğunun çalışamaz hale geldiğini belirten Lucena, 600 kadar bilgisayarın da yandığını kaydetti.



Lucena, savcılıktan yangın nedeniyle ilgili inceleme başlatılmasını istediklerini belirtti.



Lucena, "Bunun bizim seçim sürecimizi sonlandıracağını düşünenler varsa çok yanılıyorlar." ifadesini kullandı.



VENEZUELA'DA DARBE GİRİŞİMİ