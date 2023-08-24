Wagner lideri Prigojin öldü mü? Rusya: Prigojin düşen uçaktaydı

Son dakika haberi! Rusya'yı iç savaşın kıyısına sürükleyen paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeny Prigojin'in içinde olduğu belirtilen uçak Moskova yakınlarında düştü.
Wagner grubuna ait Brezilya yapımı Embraer Legacy 600 model iş jeti, Moskova'daki Şeremetyevo havalimanından St. Petersburg'a gitmek üzere havalandı.
Kalkıştan yarım saat sonra uçak, Moskova'nın kuzeyindeki Tver bölgesinde düştü. Uçağın düşme anı cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Uçaktaki 3'ü mürettebat 10 kişinin öldüğü açıklandı. Yolcu listesini yayınlayan Rusya Sivil Havacılık otoritesi, Prigojin ve Wagner'in iki numaralı ismi Dmitry Utkin'in de düşen uçakta olduğunu açıkladı.
WAGNER LİDERİ PRİGOJİN KİMDİR?
Wagner bağlantılı sosyal medya hesabı da Prigojin'in öldüğünü duyurdu. Açıklamada, "O bir kahramandı, hainler yüzünden öldü" denildi. Wagner merkezindeki ışıkların da haç şeklinde aydınlatıldığı görüldü.
Rusya lideri Vladimir Putin ise uçak düştüğü sırada Sovyetlerin Nazi'lere karşı zaferinin 80'inci yıl dönümü kutlamaları için Kursk bölgesindeydi. kazaya dair yorumda bulunmadı.
Rusya ordusunun Ukrayna savaşındaki performansını eleştiren ve cephede yalnız kaldıklarını söyleyen Prigojin, iki ay önce 23 Haziran'da Putin'e isyan bayrağı açmıştı.
Tanklarıyla Moskova'ya yürüyüşe geçen Prigojin son anda geri dönmeye ikna edilmiş, Belarus'a sürgüne gideceği açıklanmıştı.
Prigojin, en son Wagner'in etkin olduğu Afrika'da ortaya çıkmıştı.
Rusya'daki gelişmeler Amerika Birleşik Devletleri'nde de yakından izleniyor.
BIDEN'DAN İLK DEĞERLENDİRME
ABD Başkanı Joe Biden, ilk değerlendirmesinde olayın arkasında Putin'in olduğuna inandığını söyledi. "Rusya'da Putin'in arkasında olmadığı pek bir şey yoktur" diyen ABD Başkanı, Prigojin'in ölmesinin kendisi için sürpriz olmayacağını da sözlerine ekledi.
❗️Aircraft belonging to #Wagner PMC head #Prigozhin crashed in Russia.— KyivPost (@KyivPost) August 23, 2023
All passengers on the aircraft were killed. Wagner founder Prigozhin allegedly was among the passengers of the plane, Russian media reported. pic.twitter.com/i5j29Db2Lh
WAGNER İSYANI
Prigojin, 24 Haziran'da beraberindeki savaşçılarla Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e son yılların en büyük tehdidini oluşturan olayda, Prigojin, bir Wagner kampına yönelik Rus askeri saldırısına yanıt olarak iki Rus kentindeki askeri tesislerin kontrolünü ele geçirerek güçlerini Rusya'nın başkentine doğru yürütmüştü.
Kriz, ancak Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun Prigojin'in Belarus'a taşınmasını öngören bir anlaşmaya aracılık etmesiyle yatıştırılabildi. Aynı anlaşmanın bir parçası olarak Wagner birliklerine Rus ordusuna ya da kolluk kuvvetlerine kaydolma, ailelerinin ve arkadaşlarının yanına dönme ya da Belarus'a gitme seçenekleri sunulmuştu.
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