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Washington Post: Biden'ın oğlu Çinli enerji şirketinden milyonlarca dolar aldı

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Çin devletiyle ilişkili bir enerji şirketiyle anlaşmalar yaptığı ve milyonlarca dolarlık ödeme aldığı ortaya çıktı.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.03.2022 - 07:50

Washington Post: Biden'ın oğlu Çinli enerji şirketinden milyonlarca dolar aldı

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Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında 'Kirli Sırlar' adlı kitap yazıldı

Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında 'Kirli Sırlar' adlı kitap yazıldı

Washington Post gazetesi, Hunter Biden'ın Delaware eyaletinde bir bilgisayar tamircisinde ortaya çıkan bilgisayarındaki belgelerin detaylarını yayımladı.

Hunter Biden'ın Çin devletiyle ilişkili enerji şirketi CEFC China Energy ile yaptığı anlaşmaların detayına yer verilen haberde, bilgisayarda bulunan belgelere göre söz konusu şirketin Hunter Biden ve amcası James Biden'a 2017'den itibaren 14 aylık bir süreçte 4,8 milyon dolarlık ödeme yaptığı kaydedildi.

Haberde, Joe Biden'ın bu iş ilişkisinden kişisel olarak bir kar elde etmediğini ancak bu ilişkilerin kurulmasında Biden'ın geldiği pozisyonların etkili olduğu vurgulandı.

NEW YORK POST, BİLGİSAYARINI ORTAYA ÇIKARMIŞTI

New York Post gazetesinin 14 Ekim 2020'de yayımladığı haberde, Hunter Biden'ın Delaware'deki bir bilgisayar tamircisinde bilgisayarının bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.

Biden'ın, Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcının görevden alınması için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

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