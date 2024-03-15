Weimar Üçgeni ülkeleri, Ukrayna'ya daha fazla silah sağlamak istiyor

"UKRAYNA HALKINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Ukrayna konusunda birlik çağrısında bulunarak "Tek bir inancı paylaşıyoruz." dedi.



Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurgulayan Macron, "Mümkün olduğu kadar Ukrayna'yı ve Ukrayna halkını desteklemeye devam edeceğiz ve gerilimi tırmandıracak hiçbir girişimde bulunmayacağız." dedi.



Ukrayna'daki savaşın kendi gelecek ve güvenlikleriyle ilgili olduğunu dile getiren Macron, "Elbette ki dayanışma içerisindeyiz çünkü Ukrayna'nın toprak egemenliğine saldırıldı ve bunu, Ukrayna için yapıyoruz, aynı zamanda Ukrayna'daki güvenliğimiz de tehlikede olduğu için." diye konuştu.



Macron, Ukrayna topraklarında mühimmat üretimini düşündüğünü söyleyerek bu konuda Avrupa ve Ukrayna'daki sanayicilerle birlikte çalışacaklarını kaydetti.



Emmanuel Macron, ayrıca bugünkü toplantının kendi birliklerini güçlendirmek için bir fırsat olduğunu ifade etti.



"TEK SES OLARAK KITAMIZIN GÜVENLİĞİ HAKKINDA KONUŞTUK"



Polonya Başbakanı Donald Tusk, toplantıdaki atmosferin Avrupa başkentleri arasında büyük anlaşmazlıklar veya fikir ayrılıklarının bulunduğu yönündeki söylentilerin doğru olmadığını çok açık şekilde gösterdiğini söyledi.



Donald Tusk, "Bugün gerçekten tek ses olarak her şeyden önce kıtamızın, ülkelerimizin güvenliği hakkında ve tüm bunları elbette Ukrayna'daki savaş bağlamında konuştuk." dedi.



Tusk, Avrupa ne kadar güçlü olursa Ukrayna'nın savaşı kazanma şansının da o kadar artacağını vurguladı.



Ukrayna'ya yardımın derhal ve mümkün olduğu kadar yoğun şekilde gelmesini talep eden Tusk, "Mümkün olan her şekilde yardım etmek istiyoruz, böylece Ukrayna'daki durum önümüzdeki haftalarda ve aylarda iyileşir ve daha da kötüleşmez." ifadelerini kullandı.