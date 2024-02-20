WikiLeaks Editörü: Assange'ın ABD'ye iadesi gazeteciliğin sonu olur

WikiLeaks Editör Vekili Kristinn Hrafnsson, İngiltere'de tutuklu bulunan Julian Assange'ın ABD'ye iade davasına ilişkin açıklama yaptı.

Hrafnsson, WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iadesinin "gazeteciliğin sonu olacağını" söyledi.

Ekim 2010'da, ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren binlerce gizli belgeyi yayınlayan Assange'ın ABD'ye iade davası, Londra'daki Yüksek Mahkemede görülmeye başlandı.



Julian Assange'ın eşi Stella Assange, iki gün sürecek duruşmanın görüldüğü mahkemenin önünde yaptığı açıklamada, Assange'e karşı açılan davayı basın özgürlüğüne "doğrudan saldırı" olarak nitelendirdi.



Stella Assange, "Davanın ABD'nin, 'Uluslararası Ceza Mahkemesinin ABD'nin Afganistan'daki faaliyetlerine ilişkin soruşturma yürütmesini engellemek için her şeyi yapacağını söylemesinin' ardından açıldığını duyduk" dedi.



WikiLeaks'in ifşaatlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) dahil çeşitli uluslararası mahkemelerde kanıt olarak kullanıldığını belirten Assange, şöyle konuştu:



"ABD hepinizi takip etmek, yargılamak ve gözünüzü korkutmak için hukuk sistemini kötüye kullanıyor. Bugünkü duruşmanın sonucu, örtbas etmenin boyutlarını açıklığa kavuşturacak. Bu aşamada, adillikten bahsetmemeliyim bile çünkü onu iade etmeye çalışan ülke (İngiltere) cinayete daha da yaklaşmışken biz bu mahkemelerde neyi tartışıyoruz?"

