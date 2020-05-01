Wuhan turizm merkezi olma yolunda

Çin'de yapılan bir araştırmaya göre corona virüsün çıkış merkezi Wuhan, başkent Pekin'i geçerek salgın sonrası ziyaret edilmek istenen yerler listesinin ilk sırasına yerleşti.

NTV Haber 01.05.2020 - 19:49

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Çin Sosyal Bilimler Akademisi Turizm Araştırma Merkezi ile Tencent Kültür ve Turizm Araştırma Merkezi'nin yaptığı araştırmaya göre, Çinliler corona virüs salgını geçtikten sonra en çok Wuhan'ı ziyaret etmek istiyor.

Kuruluşların 15 bin 163 kişiyle gerçekleştirdiği anketler ve 20 milyon sosyal medya paylaşımından elde edilen verilere göre, wuhan Çinlilerin en çok ziyaret etmek istediği şehir ünvanını Pekin'in elinden aldı. Araştırmanın sonuçları Çin'de sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

Çinlilerin en çok ziyaret etmek istediği ülkeler ise sırasıyla Tayland, Rusya ve Japonya. Wuhan şehrinde corona virüs salgını sebebiyle 4 bine yakın kişi yaşamını yitirmişti.

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