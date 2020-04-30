Wuhan'ın simgesi Sarı Turna Kulesi yeniden ziyarete açıldı

İHA - ntv.com.tr 30.04.2020 - 10:34
Corona virüs salgınının ilk olarak ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaleti Wuhan kentinde hayat normale dönmeye devam ederken turistlerin ilgi odağı olan Sarı Turna Kulesi, yeniden ziyarete açıldı.
Yetkililer, Çin'in geleneksel mimarisini yansıtan kulenin 08.30-17.00 arasında ziyarete açık olduğunu belirterek günlük 5 bin 400 ziyaretçi sayısı ile sınırlandırıldığını duyurdu. Ayrıca, giriş yapmak isteyen ziyaretçilerin ateşinin ölçüleceği belirtildi.
Hubei eyaleti Kültür ve Turizm Departmanı tarafından yapılan açıklamada, salgının etkisini azaltmasıyla 266 önemli turistik cazibe merkezinin yeniden açıldığını bildirdi.
Öte yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Covid-19 salgınının ortaya çıktığı Wuhan kentinde tedavi gören tüm hastaların taburcu edildiğini bildirmişti.