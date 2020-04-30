Wuhan'ın simgesi Sarı Turna Kulesi yeniden ziyarete açıldı

Yetkililer, Çin'in geleneksel mimarisini yansıtan kulenin 08.30-17.00 arasında ziyarete açık olduğunu belirterek günlük 5 bin 400 ziyaretçi sayısı ile sınırlandırıldığını duyurdu. Ayrıca, giriş yapmak isteyen ziyaretçilerin ateşinin ölçüleceği belirtildi.

Hubei eyaleti Kültür ve Turizm Departmanı tarafından yapılan açıklamada, salgının etkisini azaltmasıyla 266 önemli turistik cazibe merkezinin yeniden açıldığını bildirdi.