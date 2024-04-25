Yahudi yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisinin korumasındaki yüzlerce yasa dışı Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Yahudi yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde yaklaşık 950 yasa dışı Yahudi yerleşimcinin, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada polisi korumasındaki fanatik Yahudi grubun, avluda dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldığı kaydedildi.

Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi gözetimindeki Aksa'ya baskınlarının bugün öğle namazına kadar, öğle namazının ardından da ikindi namazına kadar devam etmesi bekleniyor.

Hamursuz Bayramı nedeniyle bazı Yahudilerin dua etmek için Burak (Ağlama) Duvarı'na gelmesiyle Eski Şehir'de yoğunluk yaşandı.

İsrail polisi, çok sayıda birliğini Eski Şehir'de konuşlandırdı.

Hamursuz Bayramı'nın ilk iki gününde, bin 167 fanatik Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

22 Nisan'da başlayan ve 30 Nisan akşamına kadar devam edecek Hamursuz Bayramı dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskınların artması bekleniyor.

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