Yanlış excel dosyası Kuzey İrlandalı polisleri deşifre etti

Polis memuru baba tarafından ailesinin kendisini yıllardır tarım bakanlığında çalışan bir memur olarak bildiklerini söyledi.



"TERÖRİSTLER BÖYLE BİR BİLGİ İÇİN ÖLMEYİ GÖZE ALIRLARDI"



Bir başka polis memuru ise, "Salı gecesi birbirini tanımayan üç meslektaşım birden WhatsApp'tan dosyayı gönderdi. Hiçbirimiz gördüğümüze inanamadık. Teröristler böyle bir bilgi için ölmeyi göze alırlardı. Biz onu kendimiz verdik" ifadelerini kullandı.



"2 BİN POLİS MEMURU YASAL YOLLARA BAŞVURMAYA HAZIRLANIYOR"



Kuzey İrlanda'da görevli polislerin listesinin olduğunu dosyada İngiltere iç istihbarat servisi MI5'ın Belfast'taki merkezinde çalışan 35 terörle mücadele polisinin de yer aldığına dikkat çekildi.



Polis sendikasından yapılan açıklamada, neredeyse 2 bin polis memurunun yaşanan sızıntıyla ilgili yasal yollara başvurmaya hazırlandığı belirtildi.