Yeni Zelanda'da 700'den fazla balina öldü

Yeni Zelanda'nın 800 kilometre doğusundaki Chatham Adası'nda karaya vuran 477 pilot balinanın öldüğü bildirildi.



Koruma Bakanlığı, cuma günü 232 balinanın Tupuangi Plajı'nda ve pazartesi günü ise 245 balinanın Waihere Körfezi'nde karaya vurduğunu açıkladı.



Bakanlığın Facebook hesabından yapılan paylaşımda, "Bu olaylar zor. Doğal olaylar olmalarına rağmen, yardım edenler için üzücü ve zor." ifadeleri kullanıldı.



Balinaları kurtarma çalışmalarına katılan kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütü Project Jonah'ın Genel Müdürü Daren Grover, bölgenin uzaklığı ve köpekbalıklarının varlığı nedeniyle geçmişteki karaya vurma olaylarında olduğu gibi balinaları yeniden yüzdürmek için gönüllülerin hareke geçemediğini belirtti.

KENDİLERİNİ SIĞ SULARDA BULDULAR

Chatham Adaları çevresinde balinalar için çok fazla yiyecek olduğuna işaret eden Grover, kıyıya yaklaştıkça balinaların kendilerini aninden sığ sularda bulduklarını dile getirdi.



Pilot balinaların toplu halde karaya vurmaları, özellikle yaz aylarında Yeni Zelanda'da oldukça yaygın olarak görülürken bunun sebebi ise tam olarak bilinmiyor. Ancak, sığ sulara sahip kumsalların balinaları yanıltmasının dev deniz canlılarının karaya vurmasına yol açtığı tahmin ediliyor.

PİTT ADASI'NDA 240 BALİNA ÖLDÜ

Canberra Times'ın haberine göre, yetkililer, karaya vuran 240 pilot balinanın durumunun bir teknik ekip tarafından değerlendirildiğini ve hayatta kalan balinaların uyutulduğunu söyledi.



Koruma Bakanlığı yetkilisi Dave Lundquis, balinaların uyutulmasıyla ilgili, "Bu karar asla hafife alınmaz ancak bu gibi durumlarda en iyi seçenek bu." dedi.



Karaya vuran pilot balinalardan hayatta kalanlarını hem insanlara hem de balinalara köpekbalığı saldırısı riski nedeniyle yeniden yüzdürmeye çalışmadıklarını belirten yetkililer, aynı zamanda bölgede yeniden yüzdürmeye yardımcı olacak yeterli insan olmadığını kaydetti.