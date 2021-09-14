Yeni Zelanda’nın adının Aotearoa olarak değiştirilmesi için imza kampanyası başlatıldı

Yeni Zelanda'da Māori Partisi'nin liderleri Rawiri Waititi ve Debbie Ngarewa-Packer yaptıkları ortak açıklamada, “ Māori dilinin bu ülkenin ilk ve resmi dili olarak hak ettiği yere geri getirilmesinin zamanı çoktan geçti. Biz bir Polinezya ülkesiyiz, biz Aotearoa'yız” dedi.

"HOLLANDA BİLE ADINI DEĞİŞTİRDİ"



Sözlerine devam eden Waititi, “Aotearoa, ülkemizi bölmek yerine birleştirecek bir isim. Diğerleri bunu bölücü bir araç olarak kullanmaya çalışıyor, ancak bu kapsayıcı bir araç. Yeni Zelanda, Hollandaca bir isimdir. Hollandalılar bile isimlerini ‘Holland’dan “Netherlands”a (alçak ülkeler) değiştirdi. Tanrı aşkına!" diye konuştu.



Bununla birlikte imza kampanyasında hükümete geleceki beş yıl içinde “ülke genelindeki tüm kasabalar, şehirler ve yerler için yerli isimler tanımlaması ve süreci 2026 yılına kadar tamamlaması çağrısında bulunuldu:



"Tangata Whenua (Māori dilinde: ülkenin insanları), atalarımızın adlarının karıştırılmasından ve yok sayılmasından ölesiye bıkmış durumda. 21. yüzyılda bu değişmeli.”

SÖMÜRGECİ EĞİTİM SİSTEMİ YERLİ DİLİN KONUŞULMA ORANINI DÜŞÜRDÜ



Diğer taraftan Waititi ve Ngarewa-Packer, birbirini takip eden hükümetlerin ve sömürgeci eğitim sisteminin Maoriler arasında yaygın bir dil kaybına yol açtığını ve son 90 yılda dilin kullanımının yüzde 90'dan yüzde 20'ye düştüğünü belirterek, “Dilimizin statüsünü eski haline getirmek için elinden gelen her şeyi yapmak Kraliyet'in görevidir. Bu, dilin en belirgin yerlerden erişilebilir olması gerektiği anlamına gelir; televizyonlarımızda, radyo istasyonlarımızda, yol levhalarında, haritalarda ve resmi reklamlarda ve eğitim sistemimizde” dedi.



Öte yandan, zamanla devlet yetkilileri, siyasi liderler ve şirketler de dahil olmak üzere Yeni Zelandalılar, Aotearoa'yı Yeni Zelanda yanında veya ayrı olarak birbirinin yerine geçecek şekilde kullanmaya başladılar ancak bu değişiklik resmi hale getirilmedi.



BAŞBAKAN ARDERN: SÜRECİ OLUMLU KARŞILIYORUM

Başbakan Jacinda Ardern ise Aotearoa adının daha fazla insan tarafından desteklendiğini söyleyerek, “Aotearoa'nın Yeni Zelanda ile birbirinin yerine kullanıldığını giderek daha sık duyuyorum ve bu olumlu bir şey. Yasayla değiştirsek de değiştirmesek de, Yeni Zelandalıların giderek daha fazla Aotearoa'ya atıfta bulunduğu gerçeğini değiştirdiğini düşünmüyorum ve bence bu memnuniyetle karşılanan bir geçiş” açıklamasını yaptı.

SAĞCI PARTİLERİN TEMSİLCİLERİNDEN TEPKİ



Ancak ülkede sağcı partilerin siyasi liderleri durumu Başbakan Ardern gibi olumlu olarak karşılamadı. Ulusal Parti Lideri Judith Collins, Aotearoa'nın adının "gizlice" kullanıldığını ve ayrımcılık yarattığını söyledi. Ulusal Parti Milletvekili Stuart Smith ise kelimenin kamu görevlileri tarafından kullanımını yasaklama fikrini dile getirdi.



Liberter ACT Parti Lideri David Seymour, Twitter’dan yaptığı açıklamda, “İnsanlar Māori yer adlarını kullanmakta zaten özgürler. Maori Partisi, ülkemize Yeni Zelanda diyen insanları engellemek istiyor” dedi.



Öte yandan, imza kampanyası çevrimiçi erişime açık geldiği ilk iki buçuk saat içinde 3 binden fazla imza topladı.

GÖBEKLİTEPE BM'DE SERGİLENECEK