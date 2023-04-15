Yeraltında 500 gün: İki doğumgününü mağarada geçirdi

İspanya'da ekstrem sporlar atleti Beatriz Flamini, yaklaşık 2 yıl boyunca mağarada kaldı. Sonunda ışığa yeniden kavuştu.



Granada yakınlarında 70 metre derinlikteki mağarada kalan Flamini'nin bu süre boyunca dış dünya ile bağlantısı hiç olmadı.

Beatriz Flamini'nin amacı dünyada bugüne kadar en uzun süre mağarada kalma rekorunu kırmaktı. Flamini'yi bilim insanları da yakın takibe aldı. Uzun süre kapalı ortamda kalmanın beyne etkisi ve vucüt ritmi incelendi.



Flamini, mağaraya girdiğinde 48 yaşındaydı. Çıktığında ise 50 yaşına basmıştı. İki doğumgününü mağarada geçirdi.



İspanyol atlete mağarada kaldığı süre boyunca ekibi destek oldu.