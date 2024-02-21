YouTuber anneye ağırlaştırılmış çocuk istismarından hapis cezası

ÇOCUKLARINDAN ÖZÜR DİLEDİ



Anne mahkemede ikinci dereceden ağırlaştırılmış çocuk istismarı suçlamalarını kabul ederek çocuklarından özür diledi ve "karanlığın aydınlık, doğrunun yanlış" olduğuna inandığını söyleyerek, "Sizin için bu dünyada her şeyi yaparım. Sizden yumuşak, güvenli ve güzel olan her şeyi aldım.” dedi.



Franke mahkemede ayrıca, "Geçtiğimiz dört yıl boyunca beni karanlık bir yanılgıya sürükleyen tavsiye ve rehberliği takip etmeyi seçtim. Gerçekliğin çarpıtılmış versiyonu büyük ölçüde kontrolsüz kaldı, çünkü bana meydan okuyan herkesten kendimi soyutlamıştım." açıklamalarında bulundu.



Tutuklanmadan önce Franke'nin katı ebeveynlik tarzı bazı izleyicilerin onu yetkililere ihbar etmesine yol açmıştı.



2015 yılında bazı izleyiciler, o zamanlar 15 yaşında olan oğlu Chad'in yedi ay boyunca armut koltukta uyuduğunu söylemesi üzerine çocuk koruma hizmetlerini aramıştı.



Kocası Kevin dava sürecinde boşanma davası açtıktan sonra Franke'nin avukatları, müvekkilleri Ruby'nin "harap olduğunu" ancak onun gerekçesini anladığını ve kararına saygı duyduğunu söyledi.

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