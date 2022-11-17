Yunanistan ile Libya arasında kriz

İddialara göre Dendias, Türkiye ile mutabakat metnini imzalayan Libya hükümetinden Dışişleri Bakanı el-Menguş ile görüşmek istemediğini Libya Dışişleri Bakanlığına bildirdi ve Bakanlık ile bu hususta uzlaşıldı.



El-Menguş'un havalimanında kendisini karşılamaya geldiğini gören Dendias, uzlaşının ihlal edildiği gerekçesiyle uçaktan inmeyi reddetti.



Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada "Uzlaşının Libya Dışişleri Bakanlığınca ihlal edilmesi nedeniyle Trablus ziyareti iptal edildi" ifadeleri yer aldı.



Dendias’ın Trablus’ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile görüşmesi planlanıyordu. Ardından Bingazi'ye geçen Dendias, Twitter'dan Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter ile görüşmesine ilişkin fotoğraf yayınladı.

