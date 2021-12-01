Yunanistan'da Covid-19 aşısı olmayan 60 yaş üzerine 100 Euro ceza

Yunanistan'da corona virüsle mücadele kapsamında tedbirler arttırılıyor.



Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis yaptığı açıklamada, ülkede Covid-19'a karşı başlayan aşılama uygulamasında, 16 Ocak 2022'den itibaren 60 yaş üstü vatandaşlara aşılamanın zorunlu kılınacağını bildirdi.



Miçotakis, 60 yaş üstü vatandaşların en geç 16 Ocak'a kadar aşı randevusu almasını söyleyerek ilk doz için randevu almayanların ayda 100 Euro para cezasıyla karşı karşıya kalacağını belirtti.



‘KESİLEN CEZALAR ÖZEL BİR FONA AKTARILACAK’



"Kesilen cezalardan toplanan para, hastaneleri desteklemek için özel bir fona yatırılacak" diyen Kyriakos Miçotakis, yeni tedbirin Omicron mutasyonunun ortaya çıkmasının ardından aşı programını hızlandırma çabalarının parçası olarak getirildiğini kaydetti.



Miçotakis, "Yeni Omicron mutasyonundan endişe duyuyoruz. Bu bize tedbirli olmamız gerektiğini hatırlatıyor, çünkü korona virüs, özellikle aşılanmamışlar arasında zemin bulduğu sürece bizi sürekli şaşırtabilir. Er ya da geç bunun (Omicron'un) Yunanistan'da da ortaya çıkacağı kesin. Bu nedenle önlemlerimizi daha hızlı uygulamaya devam etmeliyiz" dedi.



18 YAŞ ÜZERİNE ÜCRETSİZ TEST VERİLECEK



Başbakan, yaklaşan Noel tatili öncesi virüsün yayılmasına karşı aşılı ya da aşısız olmalarına bakılmaksızın 6-12 Aralık'ta 18 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz Covid-19 testi verileceğini duyurdu.



11 milyon nüfuslu Yunanistan'da iki doz aşı olanların oranı yüzde 63 seviyesinde olduğu açıklanırken Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede aşı randevuları son haftalarda artmış olsa bile 60 yaşın üzerindeki 520 binden fazla kişi henüz aşı olmadı.