Yunanistan'da tersine esen rüzgar

Derya Özcan/NTV Atina Temsilcisi

Yunanistan’da vaka sayısı 743’e ulaştı. Hayatını corona virüs nedeniyle kaybedenlerin sayısı ise 20.

Sokaklar neredeyse bomboş. Oysa bugün 25 Mart, Yunanistan’ın bağımsızlık mücadelesini temsil eden ulusal bayram. Aynı zamanda dini ve kültürel açıdan da önemli bir gün. İnsanların geleneksel olarak baharı sokaklarda karşıladığı, sahillere, kırlara çıktığı, masaların mezgit ve deniz ürünleri ile süslendiği bir gün.

Corona virüs tehdidi bu güzel tabloyu yerle bir etti. Sokağa çıkma yasağının olduğu ülkede ulusal bayram kutlamaları iptal edildi. Sadece Cumhurbaşkanı Ekaterini Sakelaropulu Sintagma Meydanı’nda, meçhul asker anıtına çelenk bıraktı. Başbakan Miçotakis ve siyasi parti liderleri de bu küçük törende hazır bulundu ancak sosyal mesafe korundu. Tebrikler el sıkışmadan uzaktan yapıldı.

Vatandaşlara bugün “virüsle savaş halindeyiz” denildi, kutlamayı balkonlarına bayrak asarak yapmaları için çağrıda bulunuldu.



VİRÜSLE MÜCADELEYE GÖNÜLLÜLER DE KATKIDA BULUNUYOR

Hükümet virüsün yayılmasını engellemek adına sokağa çıkma yasağı, İspanya, İtalya, Türkiye, İngiltere uçuşlarının iptali gibi önlemler alırken, sağlık cephesindeki mücadele de devam ediyor.



Doktor, hemşire, sağlık personeli, öğrenci, teknik ve idari personel gibi virüsle mücadelede katkısı bulunabilecek tüm alanlardan gönüllü, elektronik bir platformda buluşuyor. Bugüne dek 5 binin üzerinde kişinin başvuru yaptığı gönüllüler platformu devlet kurumlarının öncülüğünde hayat buluyor. Ancak gençlerin kendi inisiyatifleri ile oluşturdukları gruplar da bu mücadeleye katkıda bulunuyor, hasta ve yaşlıların yardımına koşuyor.

CORONA VİRÜS SİYASET SAHNESİNDE DE İRONİK GELİŞMELERE YOL AÇIYOR



Yıllardır başta SYRIZA olmak üzere sol partilerin ulusal bayramdaki geçit törenlerinin basitleştirilmesi yönündeki talebi başta Yeni Demokrasi olmak üzere sağ partilerin tepkisiyle karşılaşırken, bugünkü olağanüstü koşullar nedeniyle en sade bayram kutlaması Yeni Demokrasi iktidarına kısmet oldu.



SYRIZA’nın kiliseye mesafeli duruşu da muhafazakar kesim tarafından eleştirilirken muhafazakar kesimi temsil eden Yeni Demokrasi virüsle mücadele kapsamında kiliselerdeki ayinleri durdurma kararı almak zorunda kaldı.



Ekonominin hareketlenmesi, piyasaların desteklenmesi, turizmin canlanması gibi söylemleri ön plana taşıyan Yeni Demokrasi Partisi bu olağanüstü günlerde otelleri kapatan, mağazalara kilit vuran iktidar oldu.



Tüm dünyada olduğu gibi Yunanistan’da da corona virüs tüm ezberleri bozdu, yaşamın her alanını ters düz etti.