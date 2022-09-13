Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki "provokatif duruşuna" devam ettiğini öne süren Miçotakis, "Bizim tarafımızda hukukun ve argümanlarımızın gücü var" dedi.

"ADALARA GECE GELECEKLERİNİ SÖYLEYENLERİ GÜN IŞIĞINDA BEKLİYORUZ"



Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Bu yüzden adalarımıza bir gece aniden gelmekle tehdit edenlerin gün ışığında gelmelerini bekliyoruz. Haklı ve güçlünün kimin olduğunun net olarak görüleceği zamanda'' ifadelerini kullandı.

Yunanistan’ın caydırıcı bir güç olmanın yanı sıra bir işbirliği gücü de olduğunu ileri süren Miçotakis, “Kapılarımızı tahriklere kapalı tutuyoruz, diyaloğa değil” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Yunanistan'a olan desteklerini dile getirerek özellikle Doğu Akdeniz'de hiçbir kargaşanın yer edinmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

MODERNİZE F-16'LAR TESLİM EDİLDİ

Öte yandan Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) desteğiyle modernize edilen ilk 2 F-16'yı teslim aldı.

Uçaklar Atina'nın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü'nde sergilendi.

Yunanistan; ABD'yle yapılan 1,5 milyar dolarlık modernizasyon programı kapsamında toplam 83 F-16 uçağını ''Viper'' seviyesine yükseltecek.

