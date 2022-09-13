Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı tehdit ettiğini iddia etti. Miçotakis, "Adalarımıza gece geleceklerini söyleyenleri, gün ışığında bekliyoruz" diye konuştu.

Haberler - NTV Haber 13.09.2022 - 11:47

Yunanistan'dan Türkiye açıklaması
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Miçotakis: Erdoğan ile görüşmeye hazırım

Miçotakis: Erdoğan ile görüşmeye hazırım

Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki "provokatif duruşuna" devam ettiğini öne süren Miçotakis, "Bizim tarafımızda hukukun ve argümanlarımızın gücü var" dedi.

"ADALARA GECE GELECEKLERİNİ SÖYLEYENLERİ GÜN IŞIĞINDA BEKLİYORUZ"

Başbakanı Miçotakis, "Bu yüzden adalarımıza bir gece aniden gelmekle tehdit edenlerin gün ışığında gelmelerini bekliyoruz. Haklı ve güçlünün kimin olduğunun net olarak görüleceği zamanda'' ifadelerini kullandı.

’ın caydırıcı bir güç olmanın yanı sıra bir işbirliği gücü de olduğunu ileri süren Miçotakis, “Kapılarımızı tahriklere kapalı tutuyoruz, diyaloğa değil” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise 'a olan desteklerini dile getirerek özellikle Doğu Akdeniz'de hiçbir kargaşanın yer edinmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

MODERNİZE F-16'LAR TESLİM EDİLDİ

Öte yandan , Amerika Birleşik Devletleri (ABD) desteğiyle modernize edilen ilk 2 F-16'yı teslim aldı.

Uçaklar Atina'nın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü'nde sergilendi.

; ABD'yle yapılan 1,5 milyar dolarlık modernizasyon programı kapsamında toplam 83 F-16 uçağını ''Viper'' seviyesine yükseltecek.

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